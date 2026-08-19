В Луцке для военнослужащих и правоохранителей, проходящих лечение и реабилитацию, провели занятие по канистерапии — методу психологической поддержки с помощью специально обученных собак.

Помощь военным и ветеранам на Волыни приобретает новые формы — в ГУ «ТМО МВД Украины в Волынской области» для защитников, проходящих лечение и восстановление, организовали сеанс канистерапии с участием специально обученных собак. Как сообщает Полиция Волыни, мероприятие состоялось 18 августа.

Организовали встречу психологи ГСЧС Украины. К инициативе присоединились психологи Главного управления Национальной полиции в Волынской области и представители Центра реинтеграции ветеранов «Волынь». Все это — в рамках Всеукраинской программы ментального здоровья «Ты как?» и проекта «Пункт психологических практик».

Как проходила канистерапия

Провел занятие Владимир Лев — специалист с многолетним опытом в кинологии, который более 20 лет посвятил военной службе. В свое время он возглавлял кинологическую службу, а сегодня использует профессиональные знания для психоэмоциональной поддержки людей с помощью обученных собак.

Канистерапия создает пространство, в котором не обязательно много говорить. Иногда достаточно просто сесть рядом с собакой, погладить ее, поиграть или понаблюдать за ней. Участники встречи активно взаимодействовали с собаками, общались и проводили время в непринужденной атмосфере.

Для людей, проходящих лечение после ранений, переживших значительный стресс или длительное время находившихся в условиях повышенной психологической нагрузки, такое взаимодействие помогает снизить напряжение, переключить внимание и получить положительные эмоции. Психологи подчеркивают: животное не оценивает, не требует, а просто находится рядом — и именно это безусловное присутствие часто становится ключом к внутреннему спокойствию.

Как ветеранам присоединиться к программе

Канистерапия является частью более широкой системы психологической поддержки, реализуемой в рамках Всеукраинской программы ментального здоровья «Ты как?». Ветераны и военнослужащие, находящиеся на лечении в медицинских учреждениях МВД, могут узнать о возможности участия в таких мероприятиях непосредственно у психологов учреждения. Также консультацию можно получить в Центре реинтеграции ветеранов «Волынь», специалисты которого помогают защитникам адаптироваться к гражданской жизни и подбирают индивидуальные программы восстановления.

Межведомственные встречи такого формата объединяют профессиональный опыт психологов разных служб и создают для тех, кто проходит лечение, дополнительное пространство заботы, поддержки и положительных эмоций.

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