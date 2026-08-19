Прогноз погоди на тиждень у Київській області з 20 по 26 серпня показує, що синоптики очікують пік спеки до +33°, а потім різке похолодання до +17°.

Різкий стрибок температур у Київській області цього тижня переросте у справжню спеку — синоптики прогнозують, що вдень повітря прогріється до +33°, а вже за кілька днів стовпчики термометрів опустяться до +17°.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, з 20 по 26 серпня денні температури в Київській області коливатимуться від +17° до +33°.

У четвер, 20 серпня, повітря прогріється до +29°, а вночі охолоне до +15°. Синоптики обіцяють малохмарну погоду без опадів.

У п’ятницю, 21 серпня, очікується пік тепла — вдень до +33°, вночі +20°. Небо залишиться малохмарним, проте синоптики прогнозують можливі опади.

У суботу, 22 серпня, стовпчики термометрів утримаються на позначці +32° удень і +21° вночі. Хмарність малохмарна, без опадів.

У неділю, 23 серпня, температура опуститься до +27° удень і +19° вночі. Небо залишиться малохмарним, опадів не прогнозують.

У понеділок, 24 серпня, вдень буде +27°, вночі — +17°. Хмарність мінлива, без опадів.

У вівторок, 25 серпня, повітря прогріється лише до +25° удень, вночі — до +19°. Небо хмарне з проясненнями, опадів не очікується.

У середу, 26 серпня, температура впаде до +17° і вдень, і вночі. Синоптики прогнозують хмарну погоду з можливими опадами.

Отже, найтеплішим днем тижня стане п’ятниця, 21 серпня, коли вдень буде +33°. Найпрохолодніше — у середу, 26 серпня, коли температура не підніметься вище +17°. Перепад температур за тиждень сягне 16°. Опади прогнозують двічі — у п’ятницю, 21 серпня, та в середу, 26 серпня.

У спекотні дні, з 20 по 22 серпня, коли повітря прогріється до +29…+33°, синоптики радять пити більше води, планувати активні справи на ранок або вечір і не забувати про захист від сонця. У дні з можливими опадами — 21 та 26 серпня — варто взяти з собою парасолю та бути обережними за кермом. А через різке падіння температури наприкінці тижня, коли перепад сягне 16°, варто вдягатися тепліше — особливо це стосується людей похилого віку.

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