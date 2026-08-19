Прогноз погоды на неделю в Киевской области с 20 по 26 августа показывает, что синоптики ожидают пик жары до +33°, а затем резкое похолодание до +17°.

Резкий скачок температур в Киевской области на этой неделе перерастет в настоящую жару — синоптики прогнозируют, что днем воздух прогреется до +33°, а уже через несколько дней столбики термометров опустятся до +17°.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, с 20 по 26 августа дневные температуры в Киевской области будут колебаться от +17° до +33°.

В четверг, 20 августа, воздух прогреется до +29°, а ночью остынет до +15°. Синоптики обещают малооблачную погоду без осадков.

В пятницу, 21 августа, ожидается пик тепла — днем до +33°, ночью +20°. Небо останется малооблачным, однако синоптики прогнозируют возможные осадки.

В субботу, 22 августа, столбики термометров удержатся на отметке +32° днем и +21° ночью. Облачность малооблачная, без осадков.

В воскресенье, 23 августа, температура опустится до +27° днем и +19° ночью. Небо останется малооблачным, осадков не прогнозируют.

В понедельник, 24 августа, днем будет +27°, ночью — +17°. Облачность переменная, без осадков.

Во вторник, 25 августа, воздух прогреется лишь до +25° днем, ночью — до +19°. Небо облачное с прояснениями, осадков не ожидается.

В среду, 26 августа, температура упадет до +17° и днем, и ночью. Синоптики прогнозируют облачную погоду с возможными осадками.

Итак, самым теплым днем недели станет пятница, 21 августа, когда днем будет +33°. Самым прохладным — среда, 26 августа, когда температура не поднимется выше +17°. Перепад температур за неделю достигнет 16°. Осадки прогнозируют дважды — в пятницу, 21 августа, и в среду, 26 августа.

В жаркие дни, с 20 по 22 августа, когда воздух прогреется до +29…+33°, синоптики советуют пить больше воды, планировать активные дела на утро или вечер и не забывать о защите от солнца. В дни с возможными осадками — 21 и 26 августа — стоит взять с собой зонт и быть осторожными за рулем. А из-за резкого падения температуры к концу недели, когда перепад достигнет 16°, стоит одеваться теплее — особенно это касается людей пожилого возраста.

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