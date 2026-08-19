Ветеран Роман з Волині, який на війні втратив обидві ноги та руку, власними силами будує дім у селі Гірка Полонка біля Луцька. Його історія — про силу духу, кохання та небайдужих людей, які допомагають долати найважчі випробування.

Допомога ветеранам на Волині охоплює різні напрямки — від безоплатного лікування до будівництва житла. Ветеран Роман, який втратив дві ноги та руку, власними силами зводить будинок біля Луцька — і випадкова зустріч у будівельному магазині подарувала йому нового друга та помічника.

Ще у 2018 році Роман придбав ділянку в селі Гірка Полонка, де на той час стояла лише лазня. До повномасштабної війни він встиг залити фундамент. Після важких поранень, вже на протезах і з однією рукою, чоловік самотужки ґрунтував та фарбував стіни майбутньої оселі.

«Побратими допомогли дах накрити. Далі ми своїми силами з двома братами почали з даху утеплювати, бо утеплити — найголовніше. Потім замовили вікна. Почали шпаклювати, обробляти стіни. На сантехніку, стяжку наймали людей, щоб швидко зробили», — розповідає Роман.

Доля звела Романа з волонтером Марком у луцькому «Епіцентрі». Чоловік побачив на касі хлопця без руки й запропонував допомогти завантажити будматеріали. Коли підійшов ближче, помітив, що той ще й на протезах. «Я заїхав у Гірку Полонку. Я їх не знав. Я їх шукав. Ми вперше зустрілися в "Епіцентрі" на касі», — пригадує Марк.

Наступного дня волонтер приїхав до будинку родини й одразу взявся до роботи. За два тижні Марк став для сім'ї рідним: привіз ворота, навозив каменю для порогу, допомагав з опорядженням. «Він те, що мав робити в себе вдома, відклав, приїхав до мене і тут робить. За два тижні він нам рідним став», — каже Роман. Дружина Катерина додає: «Він для Романа робить немов для сина. Старається, щоб усе було якнайкраще».

На початку повномасштабного вторгнення Роман повернувся з Польщі, щоб захищати Україну. Службу почав на Луцькому аеродромі, далі були штурми на Херсонщині — саме там він зазнав найважчих поранень. У херсонській лікарні ампутували руку, а пізніше в Одесі через гангрену довелося ампутувати обидві ноги. Після тривалої реабілітації в Луцьку Роман зустрів у госпіталі Катерину — майбутню дружину.

Яку підтримку на житло можуть отримати ветерани

Історія Романа — не лише про особисту силу, а й про те, як важлива системна підтримка. В Україні діє кілька державних механізмів, якими можуть скористатися ветерани з інвалідністю для вирішення житлового питання.

Зокрема, через державну програму «єВідновлення» ветерани можуть отримати компенсацію за знищене або пошкоджене житло. Для цього потрібно подати заявку через портал «Дія» або звернутися до найближчого ЦНАПу. Також діють окремі програми місцевих рад — на Волині, до прикладу, обласна адміністрація регулярно виділяє кошти на придбання квартир для ветеранів. Уточнити умови участі можна в управлінні соціального захисту за місцем проживання.

Окремо варто звернутися до ветеранських фондів та громадських організацій — вони часто допомагають з адаптацією житла під потреби людей з інвалідністю: встановлюють пандуси, розширюють дверні прорізи, облаштовують санвузли.

Як повідомляють Волинські новини з посиланням на сюжет ТРК «Аверс», попри всі труднощі, життя в оселі Романа вирує на повну. У господарів і волонтера Марка вже є спільні плани на відпочинок — цієї осені вони збираються на тихе полювання по гриби.

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