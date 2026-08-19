Ветеран Роман с Волыни, потерявший на войне обе ноги и руку, собственными силами строит дом в селе Гирка Полонка возле Луцка. Его история — о силе духа, любви и неравнодушных людях, которые помогают преодолевать самые тяжелые испытания.

Помощь ветеранам на Волыни охватывает разные направления — от бесплатного лечения до строительства жилья. Ветеран Роман, потерявший две ноги и руку, собственными силами возводит дом возле Луцка — и случайная встреча в строительном магазине подарила ему нового друга и помощника.

Еще в 2018 году Роман приобрел участок в селе Гирка Полонка, где на тот момент стояла только баня. До полномасштабной войны он успел залить фундамент. После тяжелых ранений, уже на протезах и с одной рукой, мужчина самостоятельно грунтовал и красил стены будущего дома.

«Сослуживцы помогли крышу накрыть. Дальше мы своими силами с двумя братьями начали с крыши утеплять, потому что утеплить — самое главное. Потом заказали окна. Начали шпаклевать, обрабатывать стены. На сантехнику, стяжку нанимали людей, чтобы быстро сделали», — рассказывает Роман.

Судьба свела Романа с волонтером Марком в луцком «Эпицентре». Мужчина увидел на кассе парня без руки и предложил помочь загрузить стройматериалы. Когда подошел ближе, заметил, что тот еще и на протезах. «Я заехал в Гирку Полонку. Я их не знал. Я их искал. Мы впервые встретились в "Эпицентре" на кассе», — вспоминает Марк.

На следующий день волонтер приехал к дому семьи и сразу взялся за работу. За две недели Марк стал для семьи родным: привез ворота, навозил камня для порога, помогал с отделкой. «Он то, что должен был делать у себя дома, отложил, приехал ко мне и здесь делает. За две недели он нам родным стал», — говорит Роман. Жена Екатерина добавляет: «Он для Романа делает словно для сына. Старается, чтобы все было как можно лучше».

В начале полномасштабного вторжения Роман вернулся из Польши, чтобы защищать Украину. Службу начал на Луцком аэродроме, дальше были штурмы на Херсонщине — именно там он получил самые тяжелые ранения. В херсонской больнице ампутировали руку, а позже в Одессе из-за гангрены пришлось ампутировать обе ноги. После длительной реабилитации в Луцке Роман встретил в госпитале Екатерину — будущую жену.

Какую поддержку на жилье могут получить ветераны

История Романа — не только о личной силе, но и о том, как важна системная поддержка. В Украине действует несколько государственных механизмов, которыми могут воспользоваться ветераны с инвалидностью для решения жилищного вопроса.

В частности, через государственную программу «єВідновлення» ветераны могут получить компенсацию за уничтоженное или поврежденное жилье. Для этого нужно подать заявку через портал «Дія» или обратиться в ближайший ЦНАП. Также действуют отдельные программы местных советов — на Волыни, к примеру, областная администрация регулярно выделяет средства на приобретение квартир для ветеранов. Уточнить условия участия можно в управлении социальной защиты по месту жительства.

Отдельно стоит обратиться в ветеранские фонды и общественные организации — они часто помогают с адаптацией жилья под нужды людей с инвалидностью: устанавливают пандусы, расширяют дверные проемы, оборудуют санузлы.

Как сообщают Волынские новости со ссылкой на сюжет ТРК «Аверс», несмотря на все трудности, жизнь в доме Романа кипит вовсю. У хозяев и волонтера Марка уже есть совместные планы на отдых — этой осенью они собираются на тихую охоту по грибы.

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