Черкасская областная военная администрация опубликовала подробный гайд по денежному обеспечению военнослужащих в 2026 году: из чего состоят выплаты, какие суммы предусмотрены и как их оформить.

Выплаты и социальная поддержка на Черкасщине остаются в центре внимания — Черкасская областная военная администрация опубликовала развернутый гайд по денежному обеспечению военнослужащих в 2026 году, в котором детально разъяснила, из чего состоят выплаты защитникам и на какие суммы можно рассчитывать.

Денежное обеспечение военнослужащих состоит из нескольких основных компонентов: должностного оклада, оклада по воинскому званию и надбавки за выслугу лет. К этому добавляются ежемесячные дополнительные выплаты, предусмотренные условиями прохождения службы. Размер базового обеспечения зависит от должности, звания и срока службы военного — чем выше должность и больше лет за плечами, тем больше суммы начисляются.

Дополнительные выплаты: оздоровительные, боевые и на лечение

Помимо основного денежного обеспечения, военнослужащие имеют право на ряд дополнительных выплат. В частности, ежегодное пособие на оздоровление, правила начисления которого определены приказом Министерства обороны Украины №260 от 7 июня 2018 года. Как сообщает Черкасская ОВА, фиксированной суммы этой выплаты не существует — ее рассчитывают индивидуально, и в среднем она составляет от 20 тысяч гривен.

При расчете оздоровительных учитываются: должностной оклад, оклад по воинскому званию, надбавка за выслугу лет, а также ежемесячные дополнительные выплаты. Право на такое пособие имеют военнослужащие, которые уходят в ежегодный основной отпуск полной продолжительности, используют вторую часть ежегодного отпуска или получают отдельный приказ командира о выплате пособия на оздоровление.

Отдельную категорию составляют выплаты военнослужащим, проходящим лечение после боевого ранения. Таким защитникам начисляется основное денежное обеспечение по последней должности, а при соответствующих условиях — ежемесячное дополнительное вознаграждение в размере 100 000 гривен.

Как оформить выплаты

Для получения пособия на оздоровление военнослужащему необходимо обратиться к командиру воинской части с рапортом. Подать его можно как в бумажной форме, так и через приложение "Армия+", если соответствующий функционал доступен в подразделении. Точная дата зачисления средств зависит от финансирования конкретной воинской части — после получения средств от Департамента финансов Министерства обороны выплаты производятся в порядке очереди в соответствии с поданными рапортами.

В Черкасской ОВА подчеркивают, что денежное обеспечение военнослужащих в 2026 году остается одним из приоритетных направлений государственной политики. Более подробную информацию о конкретных размерах выплат по должностям и званиям можно получить непосредственно в воинских частях или ознакомиться с полным гайдом на официальном сайте Черкасской областной военной администрации.

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