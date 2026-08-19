В Новобасанской громаде на Черниговщине подписали трехстороннее соглашение об установке модульных домов для внутренне перемещенных лиц. Проект реализуют совместно с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Жилье для переселенцев в Черниговской области продолжает оставаться одним из приоритетов — областные власти вместе с международными партнерами работают над расширением жилищного фонда для тех, кто потерял дом из-за войны.

18 августа начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус встретился с Представительницей Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Украине Бернадетт Кастель-Холлингсворт. Как сообщает «Час Черниговский» со ссылкой на пресс-релиз ОВА, стороны обсудили поддержку жителей приграничных громад, эвакуацию и обеспечение жильем ВПЛ.

Главным результатом встречи стало подписание Соглашения о создании жилого пространства в Новобасанской громаде. Документ скрепили подписями Представительница УВКБ ООН Бернадетт Кастель-Холлингсворт, начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус и Новобасанский сельский голова Николай Дяченко.

В рамках проекта в громаде установят шесть модульных домов для внутренне перемещенных лиц. УВКБ ООН возьмет на себя изготовление и монтаж жилья, громада подготовит земельные участки и будет отвечать за организационные вопросы, а специалисты ОВА будут координировать реализацию проекта.

Новобасанская громада уже имеет опыт приема переселенцев. Здесь с 2022 года функционирует модульный городок, а также возведено 13 каркасных домиков для ВПЛ. «Мы делаем общее дело для тех людей, которые здесь проживают. И те обязанности, которые будут возложены для реализации данного проекта, мы готовы выполнить», — сказал Николай Дяченко.

Вячеслав Чаус подчеркнул, что областные власти обратились в УВКБ ООН за помощью с жильем для людей, эвакуируемых из опасных территорий. «Это конкретная поддержка для тех, кто потерял свой дом из-за войны», — отметил он.

Какие еще проекты готовит УВКБ ООН на Черниговщине

Бернадетт Кастель-Холлингсворт заверила, что организация имеет ресурсы для дальнейшей поддержки области. Кроме модульного жилья, УВКБ ООН планирует сосредоточиться на ремонте жилья в сельской местности. В частности, речь идет об утеплении 15 многоквартирных домов в Чернигове, Борзнянской и Бахмачской громадах.

Как ВПЛ получить жилье в громадах Черниговщины

Внутренне перемещенные лица, нуждающиеся во временном жилье на Черниговщине, могут обратиться в сельский или городской совет по месту пребывания. Для постановки на учет обычно требуются паспорт, идентификационный код и справка ВПЛ. Распределение модульных домов происходит через органы местного самоуправления с учетом первоочередных потребностей — прежде всего это семьи с детьми, люди с инвалидностью и пожилые люди, потерявшие жилье из-за боевых действий.

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