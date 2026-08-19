У Новобасанській громаді на Чернігівщині підписали тристоронню угоду про встановлення модульних будинків для внутрішньо переміщених осіб. Проєкт реалізують спільно з Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців.

Житло для переселенців у Чернігівській області продовжує залишатися одним із пріоритетів — обласна влада разом із міжнародними партнерами працює над розширенням житлового фонду для тих, хто втратив дім через війну.

18 серпня начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус зустрівся з Представницею Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) в Україні Бернадетт Кастель-Холлінгсворт. Як повідомляє «Час Чернігівський» із посиланням на пресреліз ОВА, сторони обговорили підтримку жителів прикордонних громад, евакуацію та забезпечення житлом ВПО.

Головним результатом зустрічі стало підписання Угоди про створення житлового простору в Новобасанській громаді. Документ скріпили підписами Представниця УВКБ ООН Бернадетт Кастель-Холлінгсворт, начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус та Новобасанський сільський голова Микола Дяченко.

У межах проєкту в громаді встановлять шість модульних будинків для внутрішньо переміщених осіб. УВКБ ООН візьме на себе виготовлення та монтаж житла, громада підготує земельні ділянки й відповідатиме за організаційні питання, а фахівці ОВА координуватимуть реалізацію проєкту.

Новобасанська громада вже має досвід прийому переселенців. Тут із 2022 року функціонує модульне містечко, а також зведено 13 каркасних будиночків для ВПО. «Ми робимо спільну справу для тих людей, які тут проживають. І ті обов'язки, які будуть покладені для реалізації даного проєкту, ми готові виконати», — сказав Микола Дяченко.

В'ячеслав Чаус наголосив, що обласна влада звернулася до УВКБ ООН по допомогу з житлом для людей, яких евакуюють із небезпечних територій. «Це конкретна підтримка для тих, хто втратив свій дім через війну», — зазначив він.

Які ще проєкти готує УВКБ ООН на Чернігівщині

Бернадетт Кастель-Холлінгсворт запевнила, що організація має ресурси для подальшої підтримки області. Окрім модульного житла, УВКБ ООН планує зосередитися на ремонті помешкань у сільській місцевості. Зокрема, йдеться про утеплення 15 багатоквартирних будинків у Чернігові, Борзнянській та Бахмацькій громадах.

Як ВПО отримати житло в громадах Чернігівщини

Внутрішньо переміщені особи, які потребують тимчасового житла на Чернігівщині, можуть звернутися до сільської чи міської ради за місцем перебування. Для постановки на облік зазвичай потрібні паспорт, ідентифікаційний код та довідка ВПО. Розподіл модульних будинків відбувається через органи місцевого самоврядування з урахуванням першочергових потреб — насамперед це родини з дітьми, люди з інвалідністю та літні люди, які втратили житло через бойові дії.

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