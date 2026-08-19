Более 32 тысяч переселенцев на Сумщине получили помощь на проживание. С начала 2026 года Пенсионный фонд Сумщины профинансировал 722,6 млн грн выплат для 32 960 граждан со статусом ВПЛ.

Денежная помощь на Сумщине остаётся одним из главных видов поддержки переселенцев, и на этот раз речь идёт о ежемесячной помощи на проживание. За полгода 2026-го Главное управление Пенсионного фонда Украины в Сумской области обеспечило финансирование государственных выплат для внутренне перемещённых лиц на сумму более 822 млн грн.

Как сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Сумской области, помощь на проживание — лишь часть поддержки ВПЛ. Кроме неё, переселенцы получают пенсии, государственные пособия семьям с детьми и лицам с инвалидностью, выплаты военнослужащим, жилищные субсидии, компенсации и другие виды государственной поддержки.

Кто может получить помощь на проживание

Помощь назначают переселенцам, которые переехали с территорий боевых действий или временно оккупированных территорий. Также на неё имеют право граждане, чьё жильё уничтожено или стало непригодным для проживания из-за боевых действий, и дети со статусом ВПЛ.

Сколько платят переселенцам

Ежемесячный размер помощи составляет 3000 грн для детей и лиц с инвалидностью и 2000 грн — для остальных категорий. Выплату назначают на шесть месяцев, а наиболее уязвимым категориям её автоматически продлевают ещё на полгода.

К наиболее уязвимым относятся пенсионеры с низким доходом, лица и дети с инвалидностью, дети-сироты и семьи с детьми. Для них количество шестимесячных периодов выплаты увеличили с четырёх до пяти — то есть помощь можно получать до 30 месяцев.

С февраля 2026 года семьям ВПЛ с детьми восстановили право на помощь на проживание независимо от дохода родителей. Всего с начала года Главное управление Пенсионного фонда в Сумской области профинансировало 722,6 млн грн такой помощи для 32 960 граждан со статусом ВПЛ.

Как оформить выплату

Подать заявление можно через веб-портал Пенсионного фонда Украины с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) или BankID. Также документы принимают лично в сервисных центрах Пенсионного фонда Украины и через ЦНАП.

Для прифронтовой Сумщины такие выплаты имеют особое значение: область ежедневно живёт в условиях длительных воздушных тревог и частых обстрелов, однако Пенсионный фонд обеспечивает своевременное финансирование и даёт людям возможность оформлять помощь несколькими способами.

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