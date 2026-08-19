Коммунальное предприятие «Луцктепло» обнародовало проект новых тарифов на тепловую энергию и горячую воду на отопительный сезон 2026/2027 годов. Для населения рост одноставочного тарифа может составить в среднем более 12%.

Тарифы на коммунальные услуги в Волынской области продолжают пересматривать — на этот раз коммунальное предприятие «Луцктепло» обнародовало проект новых тарифов на тепловую энергию и горячую воду на отопительный сезон 2026/2027 годов.

Как сообщает издание «Конкурент», предприятие уже рассчитало экономически обоснованный уровень тарифов и передало документы на рассмотрение отдела тарифной политики департамента экономической политики Луцкого городского совета.

На сколько могут вырасти тарифы для населения

Для потребителей категории «население» рост одноставочного тарифа на тепловую энергию в среднем составляет более 12%. При этом условно-переменная часть тарифа (зависит от объема потребленного тепла) может вырасти на 1,6–3,1%, а условно-постоянная часть (абонентская плата) — сразу на 24,3–25,1%.

В то же время для населения сейчас действует мораторий на повышение тарифов, поэтому речь идет именно об экономически обоснованном проекте, а не об автоматическом увеличении сумм в платежках. Фактическое повышение возможно только после соответствующего решения на государственном уровне.

Что будет с тарифами для бюджетных учреждений

Для бюджетных учреждений, других потребителей и религиозных организаций повышение в эквиваленте одноставочного тарифа составляет около 4,4–6,7%. Условно-переменная часть при этом может даже уменьшиться на 0,7–3,4%, а условно-постоянная — вырасти на 21,4–26,4%.

Для этих категорий потребителей экономически обоснованные тарифы, согласно изменениям в законодательстве, планируют вводить в действие уже с 1 октября 2026 года.

Почему «Луцктепло» пересматривает тарифы

На размер новых тарифов повлияло сразу несколько факторов. В частности, подорожали вода для технологических нужд и производства горячей воды, выросли расходы на оплату труда, социальные отчисления, альтернативное топливо и распределение природного газа. Также увеличились амортизационные расходы — их связывают с реконструкцией, модернизацией и капитальными ремонтами теплогенерирующего оборудования.

К расходам добавили и приобретение технической соли, которую в предыдущие годы предприятие получало бесплатно. В то же время расходы на электроэнергию уменьшились благодаря тому, что часть электричества, которую ранее покупали у поставщика, заменили электроэнергией, произведенной собственными когенерационными установками — ее стоимость ниже.

Как подать замечания к проекту тарифов

В «Луцктепле» отмечают, что замечания и предложения к обнародованным материалам могут подавать физические и юридические лица, а также их объединения. Их будут принимать в течение 10 календарных дней со дня публикации — в письменной и/или электронной форме. Обращаться можно непосредственно в коммунальное предприятие «Луцктепло».

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