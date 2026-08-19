Прогноз погоды на неделю в Одесской области с 20 по 26 августа показывает, что самым жарким станет один из дней, когда воздух прогреется до +31°, а общий перепад температур за неделю составит 5°.

Синоптики уже предупреждали о росте температуры в регионе накануне, а новый прогноз на неделю с 20 по 26 августа в Одесской области подтверждает, что жара будет держаться до конца недели, хоть и с колебаниями.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, температура днём в Одесской области в течение недели будет колебаться от +26° до +31°, а ночью воздух будет охлаждаться до +21°...+25°.

В четверг, 20 августа, днём воздух прогреется до +26°, а ночью остынет до +21°. Небо останется малооблачным, и синоптики прогнозируют возможные осадки в течение дня.

В пятницу, 21 августа, столбики термометров днём поднимутся до +26°, ночью — до +23°. Облачность останется малой, осадков не предвидится.

В субботу, 22 августа, температура днём составит +27°, ночью — +22°. Небо будет малооблачным, без осадков.

В воскресенье, 23 августа, ожидается пик недельной жары — воздух прогреется до +31° днём, ночью температура удержится на отметке +23°. Облачность останется малой, дождя не предвидится.

В понедельник, 24 августа, днём будет +29°, ночью — +23°. Небо малооблачное, осадков не прогнозируют.

Во вторник, 25 августа, температура днём опустится до +26°, ночью — до +25°. Облачность малая, без осадков.

В среду, 26 августа, завершающий день недели принесёт +26° днём и +25° ночью. Облачность станет переменчивой, осадков не ожидается.

Таким образом, самым тёплым днём недели станет воскресенье, 23 августа, когда воздух прогреется до +31°, а самым прохладным будет начало недели, четверг, 20 августа, когда максимум составит лишь +26°. Перепад температур за неделю достигнет 5°. Осадки прогнозируют лишь один раз — в четверг, 20 августа.

В дни с температурой от +28° до +31°, особенно в воскресенье и понедельник, врачи советуют пить больше воды, планировать активные дела на утро или вечер и избегать прямого солнца в обеденные часы. В четверг, когда возможны осадки, стоит взять с собой зонт и быть внимательнее на дороге. Поскольку перепад температур за неделю умеренный — 5°, резкого похолодания не ожидается, однако вечерами стоит иметь при себе лёгкую одежду.

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