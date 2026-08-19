Прогноз погоди на тиждень в Одеській області з 20 по 26 серпня показує, що найспекотнішим стане один із днів, коли повітря прогріється до +31°, а загальний перепад температур за тиждень становитиме 5°.

Синоптики вже попереджали про зростання температури в регіоні напередодні, а новий прогноз на тиждень з 20 по 26 серпня в Одеській області підтверджує, що спека триматиметься до кінця тижня, хоч і з коливаннями.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, температура вдень в Одеській області протягом тижня коливатиметься від +26° до +31°, а вночі повітря охолоджуватиметься до +21°...+25°.

У четвер, 20 серпня, вдень повітря прогріється до +26°, а вночі охолоне до +21°. Небо залишиться малохмарним, і синоптики прогнозують можливі опади протягом дня.

У п’ятницю, 21 серпня, стовпчики термометрів удень підіймуться до +26°, вночі — до +23°. Хмарність збережеться малою, опадів не передбачається.

У суботу, 22 серпня, температура вдень становитиме +27°, вночі — +22°. Небо буде малохмарним, без опадів.

У неділю, 23 серпня, очікується пік тижневої спеки — повітря прогріється до +31° вдень, вночі температура утримається на позначці +23°. Хмарність залишиться малою, дощу не передбачається.

У понеділок, 24 серпня, вдень буде +29°, вночі — +23°. Небо малохмарне, опадів не прогнозують.

У вівторок, 25 серпня, температура вдень опуститься до +26°, вночі — до +25°. Хмарність малою, без опадів.

У середу, 26 серпня, завершальний день тижня принесе +26° вдень і +25° вночі. Хмарність стане мінливою, опадів не очікується.

Отже, найтеплішим днем тижня стане неділя, 23 серпня, коли повітря прогріється до +31°, а найпрохолодніше буде на початку тижня, у четвер, 20 серпня, коли максимум становитиме лише +26°. Перепад температур за тиждень сягне 5°. Опади прогнозують лише один раз — у четвер, 20 серпня.

У дні з температурою від +28° до +31°, зокрема в неділю та понеділок, лікарі радять пити більше води, планувати активні справи на ранок або вечір і уникати прямого сонця в обідні години. У четвер, коли можливі опади, варто мати при собі парасольку та бути обережними на дорозі. Оскільки перепад температур за тиждень помірний — 5°, різкого похолодання не очікується, проте вечорами варто мати легкий одяг напохваті.

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