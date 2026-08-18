Благотворительный фонд «Янголи спасіння» открыл регистрацию на гигиенические наборы для переселенцев в Томаковской громаде на Никопольщине.

Гуманитарная помощь для переселенцев в Днепропетровской области продолжает поступать — благотворительный фонд «Янголи спасіння» открыл регистрацию на бесплатные гигиенические наборы для ВПЛ, проживающих в Томаковской громаде на Никопольщине.

Как сообщает издание «Патріот Донбасу» со ссылкой на «ДеДопомога», подать заявку могут не все переселенцы — помощь предусмотрена для отдельной категории граждан.

Кто может получить гигиенические наборы

Право на получение гигиенических наборов имеют внутренне перемещенные лица в возрасте 70 лет и старше, которые зарегистрированы и проживают на территории Томаковской громады. Другие категории переселенцев пока не подпадают под условия этой программы.

Набор включает базовые средства гигиены: мыло, шампунь, зубную пасту и щетки, влажные салфетки, стиральный порошок и другие необходимые вещи. Точный перечень благотворители не разглашают — он может меняться в зависимости от наличия товаров.

Как подать заявку на получение

Для регистрации необходимо заполнить анкету по специальной ссылке, которую опубликовали представители фонда. В форме нужно указать личные данные, подтвердить статус ВПЛ и указать актуальное место проживания в Томаковской громаде.

Важно: заполнение анкеты является лишь этапом сбора информации о потребности и не гарантирует автоматического получения набора. После обработки заявок представители фонда свяжутся с теми, кто прошел отбор, для уточнения деталей выдачи.

Что нужно для регистрации

Для заполнения анкеты понадобятся документы, подтверждающие личность и статус ВПЛ. Также стоит иметь актуальный номер телефона — именно через него благотворители сообщат о результатах рассмотрения заявки. В случае возникновения вопросов можно обращаться непосредственно в фонд «Янголи спасіння» через их официальные каналы связи.

Ранее Politeka сообщала, денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области: как подать заявки на получение.

Также Politeka сообщала, бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области: где готовы предоставить неплохие условия.