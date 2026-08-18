Благодійний фонд «Янголи спасіння» відкрив реєстрацію на гігієнічні набори для переселенців у Томаківській громаді на Нікопольщині.

Гуманітарна допомога для переселенців на Дніпропетровщині продовжує надходити — благодійний фонд «Янголи спасіння» відкрив реєстрацію на безкоштовні гігієнічні набори для ВПО, які проживають у Томаківській громаді на Нікопольщині.

Як повідомляє видання «Патріот Донбасу» з посиланням на «ДеДопомога», подати заявку можуть не всі переселенці — допомога передбачена для окремої категорії громадян.

Хто може отримати гігієнічні набори

Право на отримання гігієнічних наборів мають внутрішньо переміщені особи віком 70 років і старше, які зареєстровані та проживають на території Томаківської громади. Інші категорії переселенців наразі не підпадають під умови цієї програми.

Набір включає базові засоби гігієни: мило, шампунь, зубну пасту та щітки, вологі серветки, пральний порошок та інші необхідні речі. Точний перелік благодійники не розголошують — він може змінюватися залежно від наявності товарів.

Як подати заявку на отримання

Для реєстрації необхідно заповнити анкету за спеціальним посиланням, яке опублікували представники фонду. У формі потрібно вказати особисті дані, підтвердити статус ВПО та зазначити актуальне місце проживання в Томаківській громаді.

Важливо: заповнення анкети є лише етапом збору інформації про потребу і не гарантує автоматичного отримання набору. Після обробки заявок представники фонду зв'яжуться з тими, хто пройшов відбір, для уточнення деталей видачі.

Що потрібно для реєстрації

Для заповнення анкети знадобляться документи, що підтверджують особу та статус ВПО. Також варто мати актуальний номер телефону — саме через нього благодійники повідомлять про результати розгляду заявки. У разі виникнення питань можна звертатися безпосередньо до фонду «Янголи спасіння» через їхні офіційні канали зв'язку.

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