Комунальне підприємство «Луцьктепло» оприлюднило проєкт нових тарифів на теплову енергію та гарячу воду на опалювальний сезон 2026/2027 років. Для населення зростання одноставкового тарифу може скласти в середньому понад 12%.

Тарифи на комунальні послуги у Волинській області продовжують переглядати — цього разу комунальне підприємство «Луцьктепло» оприлюднило проєкт нових тарифів на теплову енергію та гарячу воду на опалювальний сезон 2026/2027 років.

Як повідомляє видання «Конкурент», підприємство вже розрахувало економічно обґрунтований рівень тарифів і передало документи на розгляд відділу тарифної політики департаменту економічної політики Луцької міської ради.

На скільки можуть зрости тарифи для населення

Для споживачів категорії «населення» зростання одноставкового тарифу на теплову енергію в середньому становить понад 12%. При цьому умовно-змінна частина тарифу (залежить від обсягу спожитого тепла) може зрости на 1,6–3,1%, а умовно-постійна частина (абонентська плата) — одразу на 24,3–25,1%.

Водночас для населення наразі діє мораторій на підвищення тарифів, тому йдеться саме про економічно обґрунтований проєкт, а не про автоматичне збільшення сум у платіжках. Фактичне підвищення можливе лише після відповідного рішення на державному рівні.

Що буде з тарифами для бюджетних установ

Для бюджетних установ, інших споживачів та релігійних організацій підвищення в еквіваленті одноставкового тарифу становить близько 4,4–6,7%. Умовно-змінна частина при цьому може навіть зменшитися на 0,7–3,4%, а умовно-постійна — зрости на 21,4–26,4%.

Для цих категорій споживачів економічно обґрунтовані тарифи, відповідно до змін у законодавстві, планують вводити в дію вже з 1 жовтня 2026 року.

Чому «Луцьктепло» переглядає тарифи

На розмір нових тарифів вплинуло одразу кілька факторів. Зокрема, подорожчали вода для технологічних потреб і виробництва гарячої води, зросли витрати на оплату праці, соціальні відрахування, альтернативне паливо та розподіл природного газу. Також збільшилися амортизаційні витрати — їх пов'язують із реконструкцією, модернізацією та капітальними ремонтами теплогенерувального обладнання.

До витрат додали й придбання технічної солі, яку в попередні роки підприємство отримувало безкоштовно. Водночас витрати на електроенергію зменшилися завдяки тому, що частину електрики, яку раніше купували у постачальника, замінили електроенергією, виробленою власними когенераційними установками — її вартість є нижчою.

Як подати зауваження до проєкту тарифів

У «Луцьктеплі» зазначають, що зауваження та пропозиції до оприлюднених матеріалів можуть подавати фізичні та юридичні особи, а також їхні об'єднання. Їх прийматимуть протягом 10 календарних днів із дня публікації — у письмовій та/або електронній формі. Звертатися можна безпосередньо до комунального підприємства «Луцьктепло».

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