У середу, 19 серпня, у Вінниці комунальники проводитимуть планові ремонти мереж — без холодної води, гарячої води та електроенергії можуть тимчасово залишитися мешканці низки вулиць.

Графіки відключення світла у Вінницькій області на 19 серпня доповнилися адресним ремонтом мереж — у самій Вінниці комунальники 19 серпня лагодитимуть водогони, тепломережі та трансформаторні підстанції, тож без води, гарячої води й електроенергії можуть лишитися мешканці конкретних вулиць.

Як повідомляє видання «Вінниця Преспоінт» із посиланням на відділ оперативного реагування «Цілодобова варта», 19 серпня місто працює у штатному режимі: громадський транспорт курсує без змін, а комунальні послуги подаються до осель. Водночас тривають планові ремонтні роботи на мережах, зокрема в межах підготовки інфраструктури до опалювального сезону.

Які вулиці можуть залишитися без холодної води

Працівники КП «Вінницяоблводоканал» 19 серпня ремонтуватимуть водогони за сімома адресами:

вул. Замкова, 28;

пров. Індустріальний, 11;

вул. Магістратська, 9;

вул. Петрусенко, 18;

вул. М. Драгоманова, 119;

вул. Матроса Кішки, 12;

вул. О. Довженка, 73.

Водопостачання обіцяють відновити одразу після завершення робіт.

Де тимчасово призупинили гарячу воду

КП «Вінницяміськтеплоенерго» тимчасово призупинило подачу гарячої води за двома адресами: вул. Польова, 17 та вул. Г. Нарбута, 3. Причина — ремонтні роботи на теплових мережах.

На яких вулицях можливі відключення електроенергії

Тимчасові відключення електроенергії через ремонт трансформаторних підстанцій можливі за такими адресами: вул. М. Литвиненко-Вольгемут, 21, 23, 42–48; вул. Князів Коріатовичів, 184–188, 189; вул. Р. Скалецького, 41–75; вул. І. Пулюя; пл. Царина; вул. Синьоводська; вул. В. Сліпака; вул. Барвиста; вул. Маріупольська; вул. Б. Крижевого.

Куди звертатися, якщо помітили аварію

Отримати додаткову інформацію або повідомити про аварійну ситуацію можна за телефонами «Цілодобової варти»: 15-60, 0-800-60-15-60, (0432) 65-15-60.

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