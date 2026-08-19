Вісім жителів Донеччини, серед яких родини з дітьми, евакуювали потягом до Івано-Франківської області. Переселенців безкоштовно розселили в Рогатинській громаді та забезпечили необхідною допомогою.

Безкоштовне житло для ВПО на Прикарпатті продовжує надаватися новим групам переселенців — цього разу з Донеччини потягом прибули восьмеро людей, серед яких родини з дітьми. Евакуйованих безкоштовно розселили в Рогатинській громаді, повідомили в департаменті соціальної політики Івано-Франківської ОВА.

На залізничній станції переселенців зустріли представники влади. Після виснажливої дороги люди змогли відпочити, отримати воду та перекус. Також евакуйованим надали психологічну підтримку й провели первинне соціальне опитування.

Де розмістили родини з Донеччини

Усіх прибулих, зокрема сім'ї з дітьми, поселили в місцях тимчасового проживання Рогатинської громади. Представники громади забезпечуватимуть соціальний супровід під час оформлення статусу внутрішньо переміщених осіб, а також сприятимуть в отриманні допомоги на проживання, психологічної та медичної підтримки.

Крім того, на транзитному пункті міжнародні організації зареєстрували евакуйованих для отримання одноразової грошової допомоги. У департаменті соціальної політики наголошують, що підтримка переселенців не обмежується лише безпечним розміщенням — ідеться також про подальший захист їхніх прав та інтеграцію в громаду.

Як евакуюватися з Донеччини: контакти та гарячі лінії

Евакуація з Донецької області триває. Для тих, хто хоче виїхати, працюють кілька каналів зв'язку. Гаряча лінія Донецької ОВА: 0-800-500-121 (для дзвінків) та 073 050 01 21 (Viber, WhatsApp, Telegram, Signal). Додаткові контакти для запитів на евакуацію: 0-800-408-911, +380 (98) 890-33-18, +380 (66) 285-62-90.

Для запису на вивіз тяжкохворих і людей з інвалідністю діє окрема лінія: 0-800-332-614, +380 (99) 710-48-72, +380 (99) 311-53-14, +380 (96) 108-60-48. Також евакуацією займаються екіпажі поліції «Білий янгол»: Краматорський напрямок — +380 66-561-51-02, Лиманський — +380 66-561-61-02, Покровський — +380 66-561-11-02.

У самій Івано-Франківській області працює гаряча лінія координаційного штабу щодо розміщення евакуйованого населення: +38 (099) 470-92-41 (у робочий час).

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