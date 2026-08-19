Восемь жителей Донетчины, среди которых семьи с детьми, эвакуировали поездом в Ивано-Франковскую область. Переселенцев бесплатно поселили в Рогатинской громаде и обеспечили необходимой помощью.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Прикарпатье продолжает предоставляться новым группам переселенцев — на этот раз из Донетчины поездом прибыли восемь человек, среди которых семьи с детьми. Эвакуированных бесплатно поселили в Рогатинской громаде, сообщили в департаменте социальной политики Ивано-Франковской ОВА.

На железнодорожной станции переселенцев встретили представители власти. После изнурительной дороги люди смогли отдохнуть, получить воду и перекус. Также эвакуированным оказали психологическую поддержку и провели первичный социальный опрос.

Где разместили семьи из Донетчины

Всех прибывших, в том числе семьи с детьми, поселили в местах временного проживания Рогатинской громады. Представители громады будут обеспечивать социальное сопровождение при оформлении статуса внутренне перемещенных лиц, а также содействовать в получении помощи на проживание, психологической и медицинской поддержки.

Кроме того, на транзитном пункте международные организации зарегистрировали эвакуированных для получения единовременной денежной помощи. В департаменте социальной политики подчеркивают, что поддержка переселенцев не ограничивается только безопасным размещением — речь идет также о дальнейшей защите их прав и интеграции в громаду.

Как эвакуироваться из Донетчины: контакты и горячие линии

Эвакуация из Донецкой области продолжается. Для тех, кто хочет выехать, работает несколько каналов связи. Горячая линия Донецкой ОВА: 0-800-500-121 (для звонков) и 073 050 01 21 (Viber, WhatsApp, Telegram, Signal). Дополнительные контакты для запросов на эвакуацию: 0-800-408-911, +380 (98) 890-33-18, +380 (66) 285-62-90.

Для записи на вывоз тяжелобольных и людей с инвалидностью действует отдельная линия: 0-800-332-614, +380 (99) 710-48-72, +380 (99) 311-53-14, +380 (96) 108-60-48. Также эвакуацией занимаются экипажи полиции «Белый ангел»: Краматорское направление — +380 66-561-51-02, Лиманское — +380 66-561-61-02, Покровское — +380 66-561-11-02.

В самой Ивано-Франковской области работает горячая линия координационного штаба по размещению эвакуированного населения: +38 (099) 470-92-41 (в рабочее время).

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