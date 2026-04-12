Дефіцит продуктів у Київській області може позначитися на доступності гречки до надходження нового врожаю.

Дефіцит продуктів у Київській області стає дедалі відчутнішим через скорочення врожаю гречки у 2025 році, повідомляє Politeka.

За даними аналітиків, аграрії зібрали лише 70,8 тисячі тонн, тоді як щорічна потреба становить 100–110 тисяч.

Експертка Інституту аграрної економіки Світлана Черемісіна повідомляє, що цей показник є найнижчим за останні сім років. Для порівняння, у 2023-му обсяг виробництва досяг рекордних 210,7 тисячі тонн.

Фахівці пояснюють тенденцію зменшенням посівних площ і падінням обсягів вирощування з 2024 року. Частково нестачу компенсують перехідні залишки, однак дефіцит оцінюється у межах 30–35 тисяч тонн.

Суттєво скоротився й імпорт. Раніше крупу постачали з Польщі, Литви, Латвії, Казахстану та Росії, проте останніми роками обсяги поставок зменшилися. За оцінками аналітиків, Казахстан забезпечував до половини імпорту, тоді як країни ЄС — до 40%.

Представник Міжнародної асоціації гречки Сергій Громовий зазначає, що частина російської продукції може надходити під виглядом казахської після переробки на прикордонних підприємствах.

Також варто зауважити, що Україна посідає третє місце у світі за виробництвом цієї культури після Китаю та Росії, формуючи близько 8–9% глобального ринку. Водночас основними європейськими експортерами залишаються Польща, Литва та Латвія.

Уряд і профільні структури контролюють ситуацію, щоб забезпечити стабільні поставки та стримати цінові коливання. Водночас дефіцит продуктів у Київській області може позначитися на доступності гречки до надходження нового врожаю.

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області: які суми тепер доведеться платити мешканцям.

Також Politeka повідомляла, Доплати для пенсіонерів у Київській області: які суми отримають мешканці.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві: хто може сподіватися на цю підтримку.