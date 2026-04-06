У Київській області 7 квітня будуть діяти планові графіки відключення світла у низці населених пунктів через проведення профілактичних робіт у мережах, повідомляє Politeka.net. Інформацію про заплановані перерви надали кілька територіальних громад на основі даних «Київських регіональних електромереж».

Профілактичні роботи проводяться з метою підвищення надійності електропостачання, а також для попередження можливих аварійних ситуацій, що можуть виникнути через зношене обладнання або несприятливі погодні умови.

7 квітня 2026 року з 08:00 до 19:00 у межах Дмитрівської сільської територіальної громади заплановані роботи з технічного обслуговування електромереж.

У зв’язку з цим тимчасово буде відключено електропостачання в окремих населених пунктах: у селі Петрушки на вулиці Шевченка, будинок 7, а також у селі Буча на вулиці Лісова, будинок 57.

07.04.2026 року у межах Калинівської громади ДТЕК Київські регіональні електромережі проведе планові профілактичні роботи для підвищення надійності електропостачання та запобігання аваріям у мережах. У зв’язку з цим передбачені тимчасові відключення електроенергії.

7 квітня 2026 року з 08:30 до 19:30 будуть відключення. У Калинівці електропостачання тимчасово припинять на вулицях Центральна, Героїв Азову, Степова, Українки Лесі, Яблунева та Миру.

У селі Діброва роботи проводитимуться на вулицях Калинова, Сонячна та Щастя, у Великій Солтанівці — на вулицях Набережна і Свободи.

Повне відключення електроенергії заплановане у селах Багрин, Хлепча, Скрипки та Бобриця.

