В Киевской области 7 апреля будут действовать плановые графики отключения света в ряде населенных пунктов из-за проведения профилактических работ в сетях, сообщает Politeka.net. Информацию о запланированных перерывах предоставили несколько территориальных общин на основе данных «Київських регіональних електромереж».

Профилактические работы проводятся с целью повышения надежности электроснабжения, а также для предупреждения возможных аварийных ситуаций, которые могут возникнуть из-за изношенного оборудования или неблагоприятных погодных условий.

7 апреля 2026 с 08:00 до 19:00 в рамках Дмитровской сельской территориальной громады запланированы работы по техническому обслуживанию электросетей.

В этой связи временно будет отключено электроснабжение в отдельных населенных пунктах: в селе Петрушкы на улице Шевченко, дом 7, а также в селе Буча на улице Лесная, дом 57.

07.04.2026 года в рамках Калиновской общины ДТЭК Киевские региональные электросети проведут плановые профилактические работы для повышения надежности электроснабжения и предотвращения аварий в сетях. В этой связи предусмотрены временные отключения электроэнергии.

7 апреля 2026 года с 08:30 до 19:30 будут отключения. В Калынивке электроснабжение временно прекратят на улицах Центральна, Героив Азову, Степова, Украинкы Леси, Яблунева и Мыру.

В селе Диброва работы будут проводиться на улицах Калыновий, Соеячний и Щастя, в Велыкий Солтанивци — на улицах Набережной и Свободы.

Полное отключение электроэнергии намечено в селах Багрын, Хлепча, Скрыпкы та Бобрыця.

