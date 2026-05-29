Безкоштовне житло для ВПО у Київській області залишається доступним завдяки приватним ініціативам мешканців, які продовжують надавати прихисток людям, що були змушені залишити свої домівки через війну, повідомляє Politeka.

Нові пропозиції з’являються у різних громадах регіону. Переважно йдеться про окремі кімнати або будинки з необхідними побутовими умовами для комфортного проживання.

У селі Макіївка Білоцерківського району переселенцям готові надати цегляний утеплений будинок. Оселя обладнана електрикою, газом, інтернетом, свердловиною та альтернативним опаленням. Усередині є меблі, побутова техніка, холодильник, пральна машина та бойлер. Майбутні мешканці сплачуватимуть лише комунальні послуги. Власники також просять допомагати літньому чоловікові, який проживає поруч.

Ще один варіант доступний у Білоцерківському районі. Для жінки або матері з дитиною пропонують окрему кімнату на період воєнного стану. Грошова оплата не передбачена, натомість очікується посильна допомога по господарству. У будинку є вода, кухня, ванна кімната та окремий санвузол.

Схожа пропозиція діє й у Борисполі. Жінка або переселенка з дитиною може отримати окреме місце для проживання без орендної плати. За потреби власники готові допомогти з харчуванням.

Безкоштовне житло для ВПО у Київській області значною мірою забезпечується завдяки небайдужим громадянам, які відкривають власні домівки для тих, хто потребує тимчасового прихистку.

Представники волонтерських ініціатив радять уважно ознайомлюватися з умовами проживання, уточнювати побутові нюанси та заздалегідь узгоджувати деталі заселення. Це допомагає швидше знайти відповідний варіант і уникнути непорозумінь у майбутньому.

Джерело: Допомагай

