Дефицит продуктов в Киевской области может сказаться на доступности гречихи к поступлению нового урожая.

Дефицит продуктов в Киевской области становится все более ощутимым из-за сокращения урожая гречки в 2025 году, сообщает Politeka.

По данным аналитиков, аграрии собрали всего 70,8 тысяч тонн, тогда как ежегодная потребность составляет 100-110 тысяч.

Эксперт Института аграрной экономики Светлана Черемиссина сообщает, что этот показатель является самым низким за последние семь лет. Для сравнения, в 2023-м объем производства достиг рекордных 210,7 тысяч тонн.

Специалисты объясняют тенденцию уменьшения посевных площадей и падением объемов выращивания с 2024 года. Частично недостаток компенсируют переходные остатки, однако дефицит оценивается в пределах 30-35 тысяч тонн.

Существенно сократился и импорт. Раньше крупу снабжали Польшей, Литвой, Латвией, Казахстаном и Россией, однако в последние годы объемы поставок уменьшились. По оценкам аналитиков, Казахстан обеспечивал до половины импорта, в то время как страны ЕС — до 40%.

Представитель Международной ассоциации гречихи Сергей Громовой отмечает, что часть российской продукции может поступать под видом казахской после переработки на приграничных предприятиях.

Также следует отметить, что Украина занимает третье место в мире по производству этой культуры после Китая и России, формируя около 8–9% глобального рынка. В то же время, основными европейскими экспортерами остаются Польша, Литва и Латвия.

Правительство и профильные структуры контролируют ситуацию с тем, чтобы обеспечить стабильные поставки и сдержать ценовые колебания. В то же время, дефицит продуктов в Киевской области может сказаться на доступности гречки к поступлению нового урожая.

