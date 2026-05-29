В субботу графики отключения света в Киевской области на 30 мая не будут смягчены.

Графики отключения света в Киевской области на 30 мая вводятся в субботу в связи с плановыми работами в электросетях, пишет Politeka.net.

Временные ограничения на электроснабжение остаются необходимыми для стабильной работы энергосистемы региона. Специалисты отмечают, что графики отключения света в Киевской области на 30 мая не будут смягчены, поскольку технические работы проводятся поэтапно и требуют четкого соблюдения установленного графика.

С 08:00–20:00 часов, на 12 часов подряд, исчезнет электричество в селе Вита-Поштова. Свет будут выключать на следующих улицах:

Банкова — 4

Берегова — 10, 13, 17, 26, 3, 35, 36, 40, 42, 45, 5, 5064, 6, 7

Боярська — 1, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 18А, 19, 20, 20/А, 21, 22, 23, 23А, 23-Б, 24, 25, 27, 29, 29А, 3, 30А, 31, 33, 35, 36, 38, 4/А, 40, 42, 4Б, 4-Г, 4ТП628, 5, 6, 6/1, 6А, 7, 7А, 8, 9

Васылькивська — 10, 11, 12, 13, 14Б, 16, 18, 19, 19А, 2, 20, 21, 22, 22-А, 24, 26, 26А, 26Б, 26В, 29, 2А, 3, 30, 30/1, 30/2, 30/3, 32, 33В, 33-Г, 33Д, 34, 37, 3А, 44Б, 46, 46А, 5, 6, 8, 9

Васыля Стуса — 1, 11, 1-А, 2, 2А, 3, 7, 9

Вереснева — 1, 10, 10А, 13, 1-А, 21, 6, 8Б

Верхньосадова — 10, 11, 12, 13, 2А, 3, 4, 7, 8

Вышнева — 1, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 21А, 21Б, 22, 24, 25, 27, 28, 3, 30, 34, 36, 38/40, 38/41, 6, 7, 77, 9

Видродження — 1, 12, 3А, 6, 6-А, 6-Б, 6-В, 6-Г, 6-Д, 8

Витянська — 1, 10, 12, 20, 21, 22А, 24, 24А, 24А/7, 27, 28, 29, 33А/к:0265, 35, 36, 37, 41, 42-А, 43, 44, 44-А, 45, 5, 6, 8

Гоголя — 1, 10, 2, 3, 4, 6

Гончарна — 1, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 2А, 3А, 4, 5А, 6, 7, 8, 9

Горихова — 2

Грушевського — 10, 11, 18, 2/1, 2/2, 2/3, 3, 4, 7, 8

Дачна — 1

Довженко — 1, 11, 1А, 1Б, 1В, 1Г, 2, 3, 4, 5, 7, 9

30.05.2026 года с 08:00–20:00 не будет электричества в городе Переяслав. В связи с выполнением плановых работ будет отключение электроэнергии по следующим адресам:

Бажана Мыколы — 31, 9

Лазенка Сергия — 3А

Мала Петропавливська — 10, 11, 8, 8/2

Металургив — 10

Нестора Городовенка — 1

Новокыивське Шосе — 30А, 32, 32А, 39, 45, 47, 49, 49/2

Петропавливська — 102, 35, 37А, 37-б, 39А, 39Б, 41, 43, 47, 49, 51, 51А, 53, 55, 57, 59, 63, 65А, 70, 72А, 76А, 82А, 84А, 86

Потапенка Ярослава — 33, 35, 37, 39, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52Б, 52В, 53, 53А, 54, 54А, 55, 56, 56-а, 57, 59, 67-Д

Самутинои Ганны — 1, 10, 10/2, 11А, 13, 13А, 15, 17, 18, 18А, 19, 2, 20, 20А, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 2А, 30, 32, 4, 4А, 5, 5А, 5б, 6, 6А, 7, 7А, 8, 9

Скифська — 1А, 2, 3, 4, 4а, 5, 6

Трыпильська — 1, 2, 5А

пров. 1-ий Пидварський — 8

пров. 2 Петропавливськый — 1, 19

пров. Лазенка Сергия — 6, 8А

шосе Новокыивське — 28, 41, 43

Сухомлынського Васыля — 1, 30, 36.

Источник: Офіційний сайт Переяславської міської територіальної громади

Источник: Гатненська Громада

