Ограничения движения транспорта в Киеве вводятся на Северном мосту с 29 мая по 1 июня в связи с дорожными работами, передает Politeka.

Речь идет о временном изменении организации проезда в столице на период выполнения ремонтных мероприятий. Время действия - с 12:00 29 мая до 21:00 1 июня.

Информацию об этом предоставляет Киевский городской совет .

Дорожные службы будут проводить обновления асфальтобетонного покрытия в третьей и четвертой полосах в направлении станции метро «Почайна». Работы направлены на улучшение состояния полотна и безопасность передвижения.

В период вмешательств транспортный поток перенаправляется на крайние правые полосы и вторую линию проезда. Таким образом, обеспечивается частичное сохранение пропускной способности переправы.

В случае ухудшения погодных условий график выполнения может быть скорректирован без предварительного уведомления. Решение будет зависеть от фактической ситуации на объекте.

Городские службы извиняются за временные неудобства и просят водителей учитывать изменения при планировании маршрута через город.

Кроме того, в Киеве сообщали о новом графике движения транспорта.

Как сообщили на официальном сайте городского совета, коммунальные службы планируют провести обновление рельсов, что повлияет на работу популярных трамвайных маршрутов под номерами 11, 12, 16 и 19.

На время проведения технических работ движение этих пассажирских составов организуется по значительно сокращенным схемам. Трамвай №11 будет ездить от улицы Иорданской только к улице Семена Скляренко.

