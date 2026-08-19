У Сумській області працюють 116 фахівців із супроводу ветеранів війни. Вони допомагають захисникам, членам їхніх родин та родинам загиблих отримати належні пільги, виплати та соціальні послуги.

Грошова допомога для ВПО у Сумській області — не єдина підтримка, яку отримують мешканці регіону. У громадах Сумщини працюють 116 фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб — вони допомагають захисникам, членам їхніх родин і родинам загиблих отримати належні соціальні послуги, пільги та виплати.

Як повідомляє видання «Шанс», фахівці надають широкий спектр послуг: допомагають оформити статуси, подати документи на виплати, отримати медичну та психологічну допомогу, пройти реабілітацію. Окремий напрям — сприяння у працевлаштуванні та здобутті освіти.

Хто може звернутися по допомогу

Послуги фахівців доступні для всіх категорій ветеранів — учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, звільнених із полону. Також підтримку отримують члени родин загиблих захисників та демобілізовані військовослужбовці.

Як отримати допомогу

Фахівці із супроводу працюють безпосередньо в територіальних громадах області. Щоб отримати консультацію, ветерану або члену його родини достатньо звернутися до місцевої ради чи центру надання соціальних послуг за місцем проживання.

Крім того, звернутися можна через сервіс «PROП» — платформу для ветеранів, де можна залишити заявку онлайн. Фахівець зв'яжеться із заявником і допоможе вирішити всі питання — від оформлення пільг до пошуку роботи.

Які документи потрібні

Для отримання послуг фахівця із супроводу необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, та посвідчення, яке підтверджує статус ветерана або члена родини загиблого. У разі відсутності таких документів фахівці допоможуть із їх оформленням.

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