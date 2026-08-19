В Сумской области работают 116 специалистов по сопровождению ветеранов войны. Они помогают защитникам, членам их семей и семьям погибших получить положенные льготы, выплаты и социальные услуги.

Денежная помощь для ВПЛ в Сумской области — не единственная поддержка, которую получают жители региона. В громадах Сумщины работают 116 специалистов по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц — они помогают защитникам, членам их семей и семьям погибших получить положенные социальные услуги, льготы и выплаты.

Как сообщает издание «Шанс», специалисты предоставляют широкий спектр услуг: помогают оформить статусы, подать документы на выплаты, получить медицинскую и психологическую помощь, пройти реабилитацию. Отдельное направление — содействие в трудоустройстве и получении образования.

Кто может обратиться за помощью

Услуги специалистов доступны для всех категорий ветеранов — участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны, освобожденных из плена. Также поддержку получают члены семей погибших защитников и демобилизованные военнослужащие.

Как получить помощь

Специалисты по сопровождению работают непосредственно в территориальных громадах области. Чтобы получить консультацию, ветерану или члену его семьи достаточно обратиться в местный совет или центр предоставления социальных услуг по месту жительства.

Кроме того, обратиться можно через сервис «PROП» — платформу для ветеранов, где можно оставить заявку онлайн. Специалист свяжется с заявителем и поможет решить все вопросы — от оформления льгот до поиска работы.

Какие документы нужны

Для получения услуг специалиста по сопровождению необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и удостоверение, подтверждающее статус ветерана или члена семьи погибшего. При отсутствии таких документов специалисты помогут с их оформлением.

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