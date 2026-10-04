Документи для призначення допомоги на дитину — це базовий перелік, без якого Пенсійний фонд України не розпочне розгляд заяви. Пояснюємо, що підготувати завжди, що додати залежно від виду допомоги та як подати папери.

Виплати для українців залишаються в центрі уваги, але для сімей із дітьми головне — вчасно зібрати документи для призначення допомоги на дитину. Їх приймають органи Пенсійного фонду України, і від повноти пакета залежить, чи не доведеться ходити по інстанціях двічі.

Які види допомог призначає Пенсійний фонд

Через сервісні центри ПФУ батьки можуть оформити дев'ять видів допомог: у зв'язку з вагітністю та пологами, при народженні дитини, для догляду за дитиною до одного року, для догляду за дитиною «єЯсла», при усиновленні дитини, на дітей під опікою чи піклуванням, на дітей одиноким матерям, особі, яка доглядає за хворою дитиною, а також одноразову допомогу учням першого класу «Пакунок школяра».

Основні документи — потрібні завжди

Незалежно від виду допомоги знадобляться: документ, що посвідчує особу; заява встановленої форми; свідоцтво про народження дитини; реквізити рахунку для виплати. Якщо звертається опікун, піклувальник чи усиновлювач — додаються документи, що підтверджують його повноваження.

Додаткові документи — залежно від виду

Далі ПФУ може попросити: декларацію про доходи та майновий стан, довідки про доходи, рішення суду про усиновлення, рішення органу опіки та піклування, медичні висновки або довідки ЛКК, довідки про аліменти чи стипендії. Для «єЯсел» потрібен документ від роботодавця про вихід на роботу.

Як подати документи

Пакет можна передати через сервісні центри Пенсійного фонду України, ЦНАП або уповноважених осіб територіальних громад, поштою (заява та оформлені копії) або через портал «Дія». Окремі види допомог оформлюються через комплексну послугу «єМалятко».

Дитина народилася за кордоном

Документи іноземних органів мають бути легалізовані — апостилем або консульською легалізацією, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. Також потрібен офіційний переклад українською, а персональні дані в паперах мають повністю збігатися.

Єдиний спеціальний рахунок

Постановою Кабінету Міністрів України № 617 від 15 травня 2026 року запроваджено єдиний спеціальний рахунок для чотирьох допомог: при народженні дитини, для догляду до одного року, «єЯсла» та «Пакунок школяра». Заява через портал «Дія» — гроші автоматично йдуть на цифрову «Дія.Картку»; у паперовій чи поштовій формі можна обрати «Дія.Картку» або інший рахунок в уповноваженому банку. Цією ж постановою скасовано обмеження на використання коштів протягом 90 або 180 днів.

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