Документы для назначения помощи на ребенка — это базовый перечень, без которого Пенсионный фонд Украины не начнет рассмотрение заявления. Объясняем, что подготовить всегда, что добавить в зависимости от вида помощи и как подать документы.

Выплаты для украинцев остаются в центре внимания, но для семей с детьми главное — вовремя собрать документы для назначения помощи на ребенка. Их принимают органы Пенсионного фонда Украины, и от полноты пакета зависит, не придется ли ходить по инстанциям дважды.

Какие виды помощи назначает Пенсионный фонд

Через сервисные центры ПФУ родители могут оформить девять видов помощи: в связи с беременностью и родами, при рождении ребенка, по уходу за ребенком до одного года, по уходу за ребенком «єЯсла», при усыновлении ребенка, на детей под опекой или попечительством, на детей одиноким матерям, лицу, ухаживающему за больным ребенком, а также единовременную помощь первоклассникам «Пакунок школяра».

Основные документы — нужны всегда

Независимо от вида помощи понадобятся: документ, удостоверяющий личность; заявление установленной формы; свидетельство о рождении ребенка; реквизиты счета для выплаты. Если обращается опекун, попечитель или усыновитель — добавляются документы, подтверждающие его полномочия.

Дополнительные документы — по виду помощи

Далее ПФУ может попросить: декларацию о доходах и имущественном состоянии, справки о доходах, решение суда об усыновлении, решение органа опеки и попечительства, медицинские заключения или справки ЛКК, справки об алиментах или стипендиях. Для «єЯсел» нужен документ от работодателя о выходе на работу.

Как подать документы

Пакет можно передать через сервисные центры Пенсионного фонда Украины, ЦНАП или уполномоченных лиц территориальных громад, почтой (заявление и оформленные копии) или через портал «Дія». Отдельные виды помощи оформляются через комплексную услугу «єМалятко».

Ребенок родился за границей

Документы иностранных органов должны быть легализованы — апостилем или консульской легализацией, если иное не предусмотрено международными договорами Украины. Также нужен официальный перевод на украинский, а персональные данные в документах должны полностью совпадать.

Единый специальный счет

Постановлением Кабинета Министров Украины № 617 от 15 мая 2026 года введен единый специальный счет для четырех видов помощи: при рождении ребенка, по уходу до одного года, «єЯсла» и «Пакунок школяра». Заявление через портал «Дія» — деньги автоматически зачисляются на цифровую «Дія.Картку»; в бумажной или почтовой форме можно выбрать «Дія.Картку» или другой счет в уполномоченном банке. Этим же постановлением отменено ограничение на использование средств в течение 90 или 180 дней.

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