У Полтаві планують розширити команду фахівців із супроводу ветеранів до десяти осіб та відкрити нові осередки підтримки в різних районах міста.

Грошову допомогу в Полтавській області отримують різні категорії населення, а тепер у міськраді анонсували відкриття нових осередків ветеранської підтримки безпосередньо в спальних районах Полтави. Команду фахівців із супроводу ветеранів при Ветеранському центрі планують розширити до десяти осіб.

Як повідомляє пресслужба Полтавської міської ради, осередки для фахівців із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб планують створити у приміщеннях Шевченківської та Київської районних у Полтаві рад. Саме там захисники зможуть отримати консультації, допомогу з оформленням документів та інформацію про державні й міські програми підтримки.

Які послуги надаватимуть в осередках

У нових осередках ветеранам та демобілізованим військовим надаватимуть комплексний супровід. Йдеться не лише про разову консультацію — фахівці допомагатимуть у вирішенні конкретних питань: від оформлення пільг до скерування на реабілітацію чи працевлаштування.

Окрім стаціонарних точок у Шевченківському та Київському районах, у місті поступово формують повноцінну мережу ветеранської підтримки. Вона охоплює центр «АдмінВетеран» у ЦНАПі, осередки в медичних закладах і спальних мікрорайонах. Також розпочалися виїзні прийоми в старостинських округах Полтавської громади — фахівці виїжджають безпосередньо до віддалених населених пунктів.

Як звернутися по допомогу

Ветерани та члени їхніх родин можуть звернутися до Ветеранського центру Полтави вже зараз — до відкриття нових осередків. Для отримання консультації достатньо мати при собі документи, що підтверджують статус. Фахівці із супроводу допоможуть розібратися з переліком доступних програм — як загальнодержавних, так і місцевих.

Раніше Politeka повідомляла, гуманітарна допомога для ветеранів у Полтаві: які послуги доступні та як їх отримати.

Також Politeka повідомляла, гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області: які набори можна отримати.