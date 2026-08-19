В Полтаве планируют расширить команду специалистов по сопровождению ветеранов до десяти человек и открыть новые центры поддержки в разных районах города.

Денежную помощь в Полтавской области получают разные категории населения, а теперь в горсовете анонсировали открытие новых центров ветеранской поддержки непосредственно в спальных районах Полтавы. Команду специалистов по сопровождению ветеранов при Ветеранском центре планируют расширить до десяти человек.

Как сообщает пресс-служба Полтавского городского совета, центры для специалистов по сопровождению ветеранов и демобилизованных лиц планируют создать в помещениях Шевченковского и Киевского районных в Полтаве советов. Именно там защитники смогут получить консультации, помощь с оформлением документов и информацию о государственных и городских программах поддержки.

Какие услуги будут предоставлять в центрах

В новых центрах ветеранам и демобилизованным военным будут оказывать комплексное сопровождение. Речь идет не только о разовой консультации — специалисты будут помогать в решении конкретных вопросов: от оформления льгот до направления на реабилитацию или трудоустройство.

Кроме стационарных точек в Шевченковском и Киевском районах, в городе постепенно формируют полноценную сеть ветеранской поддержки. Она охватывает центр «АдминВетеран» в ЦНАПе, центры в медицинских учреждениях и спальных микрорайонах. Также начались выездные приемы в старостинских округах Полтавской громады — специалисты выезжают непосредственно в отдаленные населенные пункты.

Как обратиться за помощью

Ветераны и члены их семей могут обратиться в Ветеранский центр Полтавы уже сейчас — до открытия новых центров. Для получения консультации достаточно иметь при себе документы, подтверждающие статус. Специалисты по сопровождению помогут разобраться с перечнем доступных программ — как общегосударственных, так и местных.

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