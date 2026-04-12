Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Київській області спрямована на підтримку соціально вразливих громадян.

Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Київській області передбачає одноразову виплату у розмірі 1500 гривень для визначених категорій населення, повідомляє Politeka.net.

Підтримку запроваджено відповідно до рішення уряду.

Ініціативу затвердив Кабінет Міністрів України 18 березня 2026 року постановою № 341 «Деякі питання надання одноразової грошової доплати окремим категоріям населення». Кошти нараховуватимуть автоматично, без подання заяв.

Право на виплату мають громадяни, яким станом на 1 квітня 2026 року призначено пенсію або державну соціальну підтримку. Загальний розмір пенсійного забезпечення не повинен перевищувати 25 950 гривень, що відповідає десяти прожитковим мінімумам для непрацездатних осіб.

Доплата охоплює виплати за віком, інвалідністю та у зв’язку з втратою годувальника, а також за вислугу років і спеціальні надбавки. Йдеться про пенсійне забезпечення державних службовців, посадовців органів місцевого самоврядування, науковців і військових.

Фінансова підтримка поширюється і на учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, а також на родини загиблих або зниклих безвісти захисників України. Для цих категорій виплата надається незалежно від суми пенсійного забезпечення.

До переліку отримувачів входять внутрішньо переміщені особи, малозабезпечені сім’ї, громадяни без права на пенсію та люди, які доглядають за особами з інвалідністю. Також передбачено допомогу одиноким матерям, опікунам, багатодітним родинам і сім’ям із тяжкохворими дітьми.

Якщо людина одночасно підпадає під кілька категорій, кошти виплачуються лише за однією підставою. Це передбачено умовами урядової постанови.

Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Київській області спрямована на підтримку соціально вразливих громадян та забезпечення їхніх базових потреб у квітні 2026 року. Мешканцям рекомендують перевіряти надходження коштів у банківських установах або через електронні сервіси.

