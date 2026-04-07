Новий графік руху поїздів з Києва передбачає появу міжнародного маршруту до Болгарії, який проходитиме через територію Румунії.

Новий графік руху поїздів з Києва передбачає запуск нового залізничного сполучення до Варни, яке наразі готують у співпраці з іноземними партнерами, повідомляє Politeka.

Попередні домовленості щодо маршруту та організації руху вже досягнуті, а сам проєкт перебуває на етапі підготовки до реалізації.

За інформацією, озвученою міністром розвитку громад та територій України Олексієм Кулебою, експрес курсуватиме за маршрутом Київ, Львів, Чернівці, Сучава, Бухарест, Варна.

Його планували таким чином, щоб уникнути тривалих зупинок та забезпечити максимально зручну логістику для пасажирів.

Такий підхід дозволяє ефективно використовувати рухомий склад і не збільшувати вартість квитків.

Саме завдяки цьому формується новий графік руху поїздів з Києва, орієнтований на комфорт і оптимізацію часу в дорозі.

Очікується, що тривалість поїздки становитиме близько 30 годин. У Міністерстві розвитку громад та територій зазначають, що це співставно з часом автобусного переїзду, однак залізничний транспорт забезпечує більш комфортні умови для пасажирів.

Крім того, подорож поїздом вважається більш передбачуваною, що особливо важливо для міжнародних маршрутів. Остаточний час у дорозі обіцяють уточнити після проведення тестового рейсу.

Запустити новий напрямок планують вже на початку червня. Передусім це має значення для організованих груп, зокрема дітей, які традиційно вирушають на відпочинок у літній період.

Таким чином, новий графік руху поїздів з Києва відкриває додаткові можливості для подорожей до морського узбережжя.

Вартість проїзду наразі залишається невизначеною, оскільки тривають переговори щодо тарифів.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області: які суми тепер доведеться платити мешканцям.

Також Politeka повідомляла, Доплати для пенсіонерів у Київській області: які суми отримають мешканці.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві: хто може сподіватися на цю підтримку.