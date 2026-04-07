Новый график движения поездов из Киева предусматривает появление международного маршрута в Болгарию, который пройдет через территорию Румынии.

Новый график движения поездов из Киева предусматривает запуск нового железнодорожного сообщения в Варну, которое готовят в сотрудничестве с иностранными партнерами, сообщает Politeka.

Предварительные договоренности по маршруту и ​​организации движения уже достигнуты, а сам проект находится на этапе подготовки к реализации.

По информации, озвученной министром развития общин и территорий Украины Алексеем Кулебой, экспресс будет курсировать по маршруту Киев, Львов, Черновцы, Сучава, Бухарест, Варна.

Его планировали таким образом во избежание длительных остановок и обеспечить максимально удобную логистику для пассажиров.

Такой подход позволяет эффективно использовать подвижной состав и не увеличивать стоимость билетов.

Именно благодаря этому формируется новый график движения поездов из Киева, ориентированный на комфорт и оптимизацию времени в пути.

Ожидается, что продолжительность поездки составит около 30 часов. В Министерстве развития общин и территорий отмечают, что это сопоставимо с временем автобусного переезда, однако железнодорожный транспорт обеспечивает более комфортные условия для пассажиров.

Кроме того, путешествие на поезде считается более предсказуемым, что особенно важно для международных маршрутов. Окончательное время в пути обещают уточнить после проведения тестового рейса.

Запустить новое направление планируют уже в начале июня. Прежде всего, это имеет значение для организованных групп, в частности детей, которые традиционно отправляются на отдых в летний период.

Таким образом, новый график движения поездов из Киева открывает дополнительные возможности для поездок к морскому побережью.

Стоимость проезда остается неопределенной, поскольку продолжаются переговоры по тарифам.

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киевской области: какие суммы теперь придется платить жителям.

Также Politeka сообщала, Доплаты для пенсионеров в Киевской области: какие суммы получат жители.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве: кто может надеяться на эту поддержку.