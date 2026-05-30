Подорожчання продуктів у Київській області фіксується одразу в кількох товарних групах — від молочних позицій до м’ясної та бакалійної продукції, передає Politeka.

Сметана 20% (340 г) демонструє середній показник 64,20 грн, тоді як раніше рівень був нижчим приблизно на 5,53 грн. Динаміка протягом місяця коливалася в межах 58–71 грн із поступовою стабілізацією наприкінці періоду.

Маргарин 72,5% (200 г) утримує середню вартість близько 42,70 грн. Порівняно з попереднім місяцем зафіксовано помірне збільшення приблизно на 1,50 грн, що свідчить про відносно повільний рух цін у цій категорії.

М’ясний сегмент демонструє більш відчутні зміни. Буженина (1 кг) зараз коштує в середньому 757,08 грн, тоді як раніше показник був нижчим на понад 30 грн. Коливання протягом місяця залишались значними через різницю пропозицій у торгових мережах.

Ковбасні вироби також додали у вартості: мисливські напівкопчені ковбаски (1 кг) досягли рівня 748,44 грн, що вище попередніх середніх значень на 14,72 грн. Додатково варена копчена ковбаса показала ще різкіший рух угору — понад 40 грн за місяць.

Бакалійний сегмент виглядає більш стриманим. Батон 450 г оцінюється у 38,95 грн, а мариновані огірки 500 г — у 119,41 грн, із приростом майже 14,68 грн за той самий період. Загальна картина вказує на нерівномірний тиск у різних категоріях споживчого кошика, і саме подорожчання продуктів у Київській області формує поточну цінову тенденцію на ринку.

Аналітики очікують, що найближчими тижнями ринок залишатиметься чутливим до змін у постачанні та сезонних факторів.

Джерело: Мінфін

