Подорожание продуктов в Киевской области фиксируется сразу в нескольких товарных группах - от молочных позиций до мясной и бакалейной продукции, передает Politeka.

Сметана 20% (340 г) демонстрирует средний показатель 64,20 грн, тогда как ранее уровень был ниже примерно на 5,53 грн. Динамика в течение месяца колебалась в пределах 58–71 грн. с постепенной стабилизацией в конце периода.

Маргарин 72,5% (200 г) удерживает среднюю стоимость около 42,70 грн. По сравнению с предыдущим месяцем зафиксировано умеренное увеличение примерно на 1,50 грн, что свидетельствует относительно медленное движение цен в этой категории.

Мясной сегмент показывает более ощутимые конфигурации. Буженина (1 кг) сейчас стоит в среднем 757,08 грн, тогда как ранее показатель был ниже более 30 грн. Колебания в течение месяца оставались значительными из-за разности предложений в торговых сетях.

Колбасные изделия также прибавили в стоимости: охотничьи полукопченые колбаски (1 кг) достигли уровня 748,44 грн, что выше предыдущих средних значений на 14,72 грн. Дополнительно вареная копченая колбаса показала еще более резкое движение — более 40 грн в месяц.

Бакалейный сегмент выглядит более сдержанным. Батон 450 г оценивается в 38,95 грн, а маринованные огурцы 500 г — в 119,41 грн, с приростом почти 14,68 грн за тот же период. Общая картина указывает на неравномерное давление в разных категориях потребительской корзины, и само удорожание продуктов в Киевской области формирует текущую ценовую тенденцию на рынке.

Аналитики ожидают, что в ближайшие недели рынок будет оставаться чувствительным к изменениям в поставках и сезонным факторам.

Источник: Минфин

