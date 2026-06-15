Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Київській області періодично надають у межах гуманітарних програм.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Київській області продовжують видавати через благодійні ініціативи, повідомляє Politeka.

Одну з актуальних програм видачі безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Київській області оприлюднила команда "Формат20"

Організація зазначає, що з допомагає людям, які постраждали від війни, а також підтримує ЗСУ, ТрО та добровольчі батальйони.

Окремо триває видача гуманітарної допомоги для внутрішньо переміщених осіб у Києві за адресою м. Київ, Лобановського 4-а.

Нещодавно в офіційному телеграм-каналі фонду з’явилося повідомлення про зміну умов отримання наборів з безкоштовними продуктами для ВПО та пенсіонерів у Київській області.

Згідно з оновленням, допомогу можуть отримати пересесленці, які були змушені виїхати з окупованих територій з 2025 року і до сьогодні.

Також право на отримання наборів мають переселенці, які набули статус ВПО до 2025 року, якщо вони належать до окремих соціально вразливих категорій.

Йдеться про осіб з інвалідністю 1 та 2 групи, багатодітні сім’ї, матір або батька одинака чи одиначку, а також родини, де виховуються діти з інвалідністю.

У повідомленні наголосили, що допомога надається лише за попереднім записом. Для цього потрібно мати відповідні документи, які підтверджують статус та право на участь у програмі.

Саме через попередню реєстрацію організатори можуть планувати кількість наборів та уникати черг. Прийом дзвінків для запису проводять у визначені дні. Звернутися можна у понеділок або п’ятницю з 12:00 до 15:00 за телефоном 067 321 96 77.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО в Київській області: українцям показали нові варіанти розміщення.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Київській області: жителя було оголошено про проблему.

Як повідомляла Politeka, Доплати для пенсіонерів у Київській області: які суми передбачені у квітні та хто не може отримати гроші.