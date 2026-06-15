Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Киевской области периодически предоставляются в рамках гуманитарных программ.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Киевской области продолжают выдавать по благотворительным инициативам, сообщает Politeka.

Одну из актуальных программ выдачи бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Киевской области обнародовала команда "Формат20"

Организация отмечает, что с 24 февраля помогает людям, пострадавшим от войны, а также поддерживает ВСУ, ТРО и добровольческие батальоны.

Отдельно идет выдача гуманитарной помощи для внутренне перемещенных лиц в Киеве по адресу г. Киев, Лобановского 4-а.

Недавно в официальном телеграмм-канале фонда появилось сообщение об изменении условий получения наборов с бесплатными продуктами для ВПЛ и пенсионеров в Киевской области.

Согласно обновлению, помощь могут получить пересесленцы, которые были вынуждены выехать с оккупированных территорий с 2025 года и по сей день.

Также право на получение наборов имеют переселенцы, которые получили статус ВПЛ до 2025 года, если они относятся к отдельным социально уязвимым категориям.

Речь идет о лицах с инвалидностью 1 и 2 группы, многодетных семьях, матери или отце одиночки или одиночке, а также семьях, где воспитываются дети с инвалидностью.

В сообщении отметили, что помощь предоставляется только по предварительной записи. Для этого необходимо иметь соответствующие документы, подтверждающие статус и право на участие в программе.

Именно по предварительной регистрации организаторы могут планировать количество наборов и избегать очередей. Прием звонков для записи производится в определенные дни. Обратиться можно в понедельник или пятницу с 12:00 до 15:00 по телефону: 067 321 96 77.

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