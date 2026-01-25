У звʼязку з плановими роботами в електромережах у Київській області 26 січня 2026 року будуть застосовувати локальні графіки відключення світла.

Фахівці ДТЕК попереджають мешканців Київської області про додаткові графіки відключення світла в регіоні на понеділок, 26 січня 2026 року, пише Politeka.

У межах Кагарлицької територіальної громади в Київській області додаткові графіки відключення світла 26 січня будуть застосовувати в таких населених пунктах:

Шубівка (для будинків по вул. Поповича) – з 9:00 до 16:00;

Слобода (вулиці Березового, Незалежності, Миру, Садова, Стріховська, площа Слави, провулок Народний) – з 9:00 до 15:00.

За даними ДТЕК, на території Обухівської громади знеструмлення в понеділок відбудуться з 9:30 до 15:30 в селі Мала Вільшанка по вулицях Вишнева та Шевченка, а в межах Дмитрівської – з 8:30 до 18:00 у с. Бузова та частково Гурівщина (будинки за адресами вул. Благовісна, 26А, 57, 63А), повідомляє Politeka.

Крім того, 26 січня 2026 року додаткові графіки відключення світла в Київській області також торкнуться Ставищенської селищної територіальної громади. Зокрема без електроенергії з 8 до 17 години залишаться мешканці селища Ставище по вул. Кооперативна, 34, 47, а також села Кривець за такими адресами:

Зарічна, 1, 2, 6, 8, 10, 12, 16;

Кооперативна, 1–76 (згідно переліку);

Садова, 1, 11, 34, 68, 70, 74, 85, 87, 89;

Стадіонна, 1–16, 73;

Шевченка, 1–52 (згідно переліку).

