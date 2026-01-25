В связи с плановыми работами в электросетях в Киевской области 26 января 2026 года будут применять локальные графики отключения света.

Специалисты ДТЭК предупреждают жителей Киевской области о дополнительных графиках отключения света в регионе на понедельник, 26 января 2026 года, пишет Politeka.

В пределах Кагарлыкской территориальной общины в Киевской области дополнительные графики отключения света 26 января будут применяться в следующих населенных пунктах:

Шубовка (для домов по ул. Поповича) – с 9:00 до 16:00;

Слобода (улицы Березового, Независимости, Мира, Садовая, Стриховская, площадь Славы, переулок Народный) – с 9:00 до 15:00.

По данным ДТЭК, на территории Обуховской общины обесточения в понедельник состоятся с 9:30 до 15:30 в селе Малая Ольшанка по улицам Вишневая и Шевченко, а в пределах Дмитровской - с 8:30 до 18:00 в с. Бузовая и частично Гуровщина (дома по адресам ул. Благовестная, 26А, 57, 63А), сообщает Politeka.

Кроме того, 26 января 2026 дополнительные графики отключения света в Киевской области также коснутся Ставищенского поселкового территориального общества. В частности, без электроэнергии с 8 до 17 часов останутся жители поселка Ставище по ул. Кооперативная, 34, 47, а также села Кривец по следующим адресам:

Заречная, 1, 2, 6, 8, 10, 12, 16;

Кооперативная, 1–76 (согласно перечню);

Садовая, 1, 11, 34, 68, 70, 74, 85, 87, 89;

Стадионная, 1-16, 73;

Шевченко, 1–52 (согласно перечню).

