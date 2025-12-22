Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Киевской области остается частью государственной поддержки социально уязвимых граждан в холодный период.

Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Киевской области предусмотрена в рамках правительственной инициативы «Теплая зима», которую Кабинет Министров Украины планирует оказать ежегодной, сообщает Politeka.

Правительство планирует выделить более 4,3 миллиарда гривен в поддержку около 660 тысяч семей по всей стране в отопительный сезон 2025/2026 годов. Размер выплаты определен на уровне 6500 гривен на одно домохозяйство.

Как и в прошлом году, инициатива «Теплая зима» имеет четко определенное социальное направление и целевая. Государство сосредоточилось на тех группах населения, которые больше всего испытывают финансовую нагрузку в холодное время года.

В первую очередь речь идет о детях из малообеспеченных семей, из семей внутренне перемещенных лиц, а также о детях, над которыми установлена ​​опека или попечительство.

Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Киевской области также распространяется на детей сирот и детей с инвалидностью, которые воспитываются в приемных семьях и детских домах семейного типа.

Отдельную группу составляют взрослые с повышенным уровнем социальной уязвимости, в частности, внутренне перемещенные лица с инвалидностью I группы и одинокие пожилые люди, получающие прибавку по уходу.

Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Киевской области насчитывается максимально просто. Для тех, кто уже состоит на учете и получает социальные выплаты в определенных категориях, подача дополнительных заявлений или посещение учреждений не предполагалось.

В Министерстве социальной политики обращают внимание на то, что данная соцвыплата одноразовая и имеет ограниченный срок использования. Денежные средства необходимо потратить в течение 180 дней с момента зачисления.

