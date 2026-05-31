Денежная помощь для пенсионеров в Киевской области назначается исключительно по индивидуальному обращению лица и не начисляется автоматически, сообщает Politeka.

Речь идет о дополнительной денежной помощи для пенсионеров в Киевской области по уходу, размер которой составляет 1038 гривен ежемесячно.

Получить эти средства могут одинокие пожилые люди, достигшие солидного возраста и по состоянию здоровья не способные самостоятельно о себе заботиться.

Законодательство выдвигает четкий список критериев, которым обязан соответствовать возможный получатель для удачного назначения средств.

Для оформления этой выплаты гражданину должно исполниться 80 лет или больше. Обязательным условием является получение именно пенсии по возрасту.

Кроме того, человек должен проживать самостоятельно и не иметь трудоспособных близких родственников, которые по закону обязаны обеспечивать его содержание и уход в быту.

Важным требованием является официальное подтверждение состояния здоровья пожилого человека. Врачебно-консультативная комиссия (ЛКК) должна выдать соответствующее официальное заключение о том, что заявитель действительно нуждается в постоянном постороннем уходе.

Без этого медицинского документа государственная денежная помощь для пенсионеров в Киевской области не может быть утверждена профильными органами.

Процедура оформления требует личного сбора документов и подачи заявления.

В первую очередь гражданину необходимо обратиться к своему врачу и пройти установленное медицинское освидетельствование для получения решения ЛКК.

Следующим шагом является визит в территориальный орган Пенсионного фонда Украины для подачи официального запроса.

Источник: ТСН

