Графики отключения света в Киевской области на 2 июня продлятся в отдельных населенных пунктах.

Графики отключения света в Киевской области на 2 июня вводятся в связи с плановыми работами в электросетях, пишет Politeka.net.

Графики отключения света в Киевской области на 2 июня продлятся из-за профилактических работ. В рамках планируемых мероприятий проводится проверка электротехнического оборудования, обновление отдельных узлов инфраструктуры и устранение выявленных или потенциальных неисправностей. Такие работы являются частью системного технического обслуживания энергосетей, направленного на повышение надежности и стабильности.

02.06.2026 года с 08:00 до 20:00 часов в пределах Дмитровской сельской территориальной громады будут выключать электричество. В связи с выполнением этих работ будет отключение электроэнергии в населенных пунктах:

Село Бузова:

Улица Космонавтив: 1; 1А; 2; 3; 3А; 6; 7; 8;

Улица Нова: 11; 2; 21А; 24; 25; 25А; 26; 27; 33; 8.

Село Дмытривка

Улица Молодижна: 12-14.

Село Мыла

Улица Столычна: 2 Г.

Село Шпитьки

Улица Волошкова, 19

С 08:00 – 20:00 в селе Мыкулычи будут выключать электричество. На 12 часов свет будут выключать на следующих улицах:

Аграрна, Атаманчука, Б. Хмельныцького, Варшавська, Весела, Весняна, Вышнева, Г. Сковороды, Героив Крут, Героив Украины, Грушевського, Довженка, Дружбы, Жытня, Зелена, Карерна, Л. Украинкы, Леси Украинкы, Мыру, Молодижна, Набережна, Незалежности, Нова, Пылыпа Орлыка, Пидлисна, Покровська, Прывитна, Сагайдачного, Садова, Соборна, Сонячна, Стадионна, Старосильська, Хутирська, Центральна, Шевченка, Шырока, Я. Мудрого, Яковенка и переулки Вышневый, Глинкы, Квитковый, Кыивськый, Мыру, Прыозерний, Центральный.

Источник: Дмитрівська сільська рада

Источник: Микуличі-forever!

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Как получить дополнительные 1000 гривен: денежная помощь для пенсионеров в Киевской области.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Киевской области: стало известно о новых трудностях.

Как сообщала Politeka, Подорожание продуктов в Киевской области: как сильно выросли цены.