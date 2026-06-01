Графіки відключення світла у Київській області на 2 червня триватимуть в окремих населених пунктах.

Графіки відключення світла у Київській області на 2 червня вводять у зв'язку з плановими роботами в електромережах, пише Politeka.net.

Графіки відключення світла у Київській області на 2 червня триватимуть через профілактичні роботи. У межах запланованих заходів проводиться перевірка електротехнічного обладнання, оновлення окремих вузлів інфраструктури та усунення виявлених або потенційних несправностей. Такі роботи є частиною системного технічного обслуговування енергомереж, спрямованого на підвищення їхньої надійності та стабільності.

02.06.2026 року з 08:00 до 20:00 години в межах Дмитpівської сільської територіальної громади вимикатимуть електрику. У зв’язку з виконанням цих робіт буде відключення електроенергії у населених пунктах:

Село Бузова:

Вулиця Космонавтів: 1; 1А; 2; 3; 3А; 6; 7; 8;

Вулиця Нова: 11; 2; 21А; 24; 25; 25А; 26; 27; 33; 8.

Село Дмитрівка

Вулиця Молодіжна: 12-14.

Село Мила

Вулиця Столична: 2 Г.

Село Шпитьки

Вулиця Волошкова, 19.

З 08:00 – 20:00 години в селі Микуличі будуть вимикати електрику. На 12 годин поспіль світло будуть вимикати на наступних вулицях:

Аграрна, Атаманчука, Б. Хмельницького, Варшавська, Весела, Весняна, Вишнева, Г. Сковороди, Героїв Крут, Героїв України, Грушевського, Довженка, Дружби, Житня, Зелена, Кар’єрна, Л. Українки, Лесі Українки, Миру, Молодіжна, Набережна, Незалежності, Нова, Пилипа Орлика, Підлісна, Покровська, Привітна, Сагайдачного, Садова, Соборна, Сонячна, Стадіонна, Старосільська, Хутірська, Центральна, Шевченка, Широка, Я. Мудрого, Яковенка та провулки Вишневий, Глінки, Квітковий, Київський, Миру, Приозерний, Центральний.

Джерело: Дмитрівська сільська рада

Джерело: Микуличі-forever!

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Як отримати додаткові 1000 гривень: грошова допомога для пенсіонерів в Київській області.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів в Київській області: стало відомо про нові труднощі.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання продуктів у Київській області: як сильно зросли ціни.