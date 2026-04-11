Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Київській області надають із урахуванням оновлених правил.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Київській області продовжують видавати у межах діяльності ініціативи Формат20, повідомляє Politeka.

З 24-го лютого організація підтримує постраждалих від війни, ЗСУ, ТрО та добровольчі батальйони.

Наразі благодійники оголосили про зміну умов отримання безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Київській області.

Згідно з оновленою інформацією, першочергове право на отримання продовольчих наборів мають переселенці, які були змушені виїхати з окупованих територій починаючи з 2025 року і до сьогодні.

Саме ця категорія визначена як основна для надання підтримки в межах програми. Водночас, безкоштовні продукти в Київській області залишаються доступними і для тих, хто отримав статус ВПО раніше.

Йдеться про людей, які належать до визначених соціально вразливих категорій. Серед них особи з інвалідністю 1 та 2 групи, багатодітні сім’ї, матері або батьки, які самостійно виховують дітей, а також родини, де є діти з інвалідністю.

Організатори наголошують, що отримання допомоги можливе лише за попереднім записом. Для цього необхідно звернутися за телефоном 067 321 96 77.

Дзвінки приймають у понеділок або п’ятницю з 12:00 до 15:00. Під час звернення потрібно надати необхідні підтвердні документи, які засвідчують статус і належність до відповідної категорії.

Видача гуманітарної допомоги здійснюється у місті Київ за адресою Лобановського 4-а. Саме там організовано процес отримання продовольчих наборів для зареєстрованих отримувачів.

