Нова система оплати за проїзд у Київській області починає впроваджуватися у Білій Церкві після рішення виконавчого комітету міської ради, повідомляє Politeka.

Місцева влада затвердила технічні вимоги та організаційні кроки для запуску автоматизованого обліку розрахунків у транспорті. Йдеться про встановлення валідаторів, які фіксуватимуть кожну поїздку.

Очікується, що нововведення зробить фінансові операції більш прозорими, а контроль за пасажиропотоком — точнішим. Перевірка квитків стане швидшою та менш конфліктною.

Нова система оплати за проїзд у Київській області передбачає два формати користування: пластикову картку та цифровий варіант через застосунок. Замовити фізичний носій можна через органи соціального захисту.

Реєстрація під час посадки здійснюватиметься через валідатор. Пристрій автоматично зчитуватиме дані та враховуватиме кількість поїздок.

Окрему увагу приділили пільговим категоріям. У місті їх налічується близько 50 тисяч осіб, які входять до 26 груп. Кількість безкоштовних поїздок визначатимуть депутати, враховуючи можливості бюджету.

Такий підхід має знизити напруження між перевізниками та пасажирами. Виплати компенсацій за пільговиків здійснюватимуться щомісяця, що забезпечить стабільну роботу маршрутів.

Додатково місто отримало чотири автобуси як благодійну допомогу. Вони працюватимуть на одному з напрямків і обслуговуватимуть пільговиків безкоштовно.

У міській раді очікують, що нова модель зробить користування транспортом зручнішим і більш передбачуваним для всіх учасників процесу.

