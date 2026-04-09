Новая система оплаты за проезд в Киевской области начинает производиться в Белой Церкви после решения исполнительного комитета городского совета, сообщает Politeka.

Местные власти утвердили технические требования и организационные шаги по запуску автоматизированного учета расчетов в транспорте. Речь идет об установке валидаторов, которые будут фиксировать каждую поездку.

Ожидается, что нововведение сделает финансовые операции более прозрачными, а контроль за пассажиропотоком более точным. Проверка билетов станет более быстрой и менее конфликтной.

Новая система оплаты за проезд в Киевской области предусматривает два формата пользования: пластиковую карту и цифровой вариант через приложение. Заказать физический носитель можно через органы социальной защиты.

Регистрация при посадке будет осуществляться через валидатор. Устройство будет автоматически считывать данные и учитывать количество поездок.

Отдельное внимание было уделено льготным категориям. В городе их насчитывается около 50 тысяч человек, входящих в 26 групп. Количество бесплатных поездок будут определяться депутатами, учитывая возможности бюджета.

Такой подход должен снизить напряжение между перевозчиками и пассажирами. Выплаты компенсаций за льготников будут производиться ежемесячно, что обеспечит стабильную работу маршрутов.

Дополнительно город получил четыре автобуса в качестве благотворительной помощи. Они будут работать в одном из направлений и будут обслуживать льготников бесплатно.

В городском совете ожидают, что новая модель сделает пользование транспортом более удобным и предсказуемым для всех участников процесса.

Источник

Последние новости Украины:

