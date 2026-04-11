Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Киевской области продолжают выдавать в рамках деятельности инициативы Формат20, сообщает Politeka.

С 24 февраля организация поддерживает пострадавших от войны, ВСУ, ТРО и добровольческие батальоны.

В настоящее время благотворители объявили об изменении условий получения бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Киевской области.

Согласно обновленной информации, первоочередное право на получение продовольственных наборов имеют переселенцы, которые были вынуждены выехать с оккупированных территорий, начиная с 2025 года и по сей день.

Эта категория определена как основная для оказания поддержки в рамках программы. В то же время, бесплатные продукты в Киевской области остаются доступными и для тех, кто получил статус ВПЛ ранее.

Речь идет о людях, относящихся к определенным социально уязвимым категориям. Среди них лица с инвалидностью 1 и 2 группы, многодетные семьи, матери или родители, самостоятельно воспитывающие детей, а также семьи, где есть дети с инвалидностью.

Организаторы отмечают, что получение помощи возможно только по предварительной записи. Для этого необходимо обратиться по телефону: 067 321 96 77.

Звонки принимают в понедельник или пятницу с 12:00 до 15:00. При обращении необходимо предоставить необходимые подтверждающие документы, удостоверяющие статус и принадлежность к соответствующей категории.

Выдача гуманитарной помощи осуществляется в Киеве по адресу Лобановского 4-а. Там же организован процесс получения продовольственных наборов для зарегистрированных получателей.

