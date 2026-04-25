Ограничения движения транспорта в Киеве временные и связанные с необходимостью проведения критически важных работ.

Ограничение движения транспорта в Киеве вводится в связи с началом ремонтных работ на путепроводе Броварского проспекта, передает Politeka.

С 25 апреля в столице меняется схема передвижения общественного транспорта. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации со ссылкой на данные коммунального предприятия "Киевпасстранс".

На период проведения работ временно приостановят курсирование трамвайных маршрутов №4, №5, №27, №28, №32 и №35. Также корректировки коснутся автобусных направлений №59 и 2-ТР. Пассажирам советуют заранее планировать поездки с учетом новых условий.

Ремонт охватывает участок путепровода, нуждающийся в обновлении в рамках реконструкции транспортной инфраструктуры. Работы должны обеспечить безопасное использование объекта и улучшить движение в перспективе.

Ранее, с 31 марта по 15 мая, на этой же магистрали уже действовали частичные ограничения для транспорта из-за подготовительных этапов реконструкции.

В городской администрации отмечают, что ограничения движения транспорта в Киеве являются временными и связаны с необходимостью проведения критически важных работ.

Кроме того, в Киеве также сообщалось о подорожании проезда.

Инициативу о пересмотре стоимости поездок ранее озвучил мэр Виталий Кличко. В ответ общественная организация «Пассажиры Киева» предложила альтернативный подход, предусматривающий изменение принципа расчета.

Речь идет о переходе от оплаты за каждую поездку в систему билетов с временным лимитом. Такой формат позволяет пассажирам пересаживаться между видами транспорта без дополнительных затрат в течение определенного времени.

