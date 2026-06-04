Прогноз погоды на неделю с 5 по 11 июня в Киеве подразумевает неустойчивые условия с частыми осадками и краткими прояснениями, сообщает Politeka.
5 июня температура воздуха днем поднимется до +24 градусов. Ночью и утром колонки термометров покажут около +14 градусов. В дневные часы возможен мелкий дождь, который завершится еще к вечеру.
Прогноз погоды на неделю с 5 по 11 июня в Киеве предоставили на официальном сайте Украинского гидрометеорологического центра .
6 июня в городе станет еще теплее. Воздух днем прогреется до +25 градусов. На протяжении всего дня небо будет оставаться облаками. Большая вероятность осадков прогнозируется в вечернее время.
7 июня ситуация в столице усугубится. Синоптики прогнозируют сильный дождь на протяжении почти всех суток. Температура при этом существенно снизится. Днем воздух прогреется только до +19 градусов.
Похожая ситуация ожидается и 8 июня. Небольшой дождь будет продолжаться с утренних часов и почти до вечера. Температура воздуха днем будет около +21 градуса.
Прогноз погоды на неделю с 5 по 11 июня в Киеве показывает, что 9 июня температура воздуха днем снова поднимется до +25 градусов. В дневные часы прогнозируется мелкий дождь.
10 июня во второй половине дня синоптики прогнозируют дождь, который продлится до вечера. Температура воздуха будет оставаться комфортной и достигнет +25 градусов днем. Влажность воздуха вечером снова повысится.
11 июня в ночные часы температура составит около +16 градусов, а днем воздух прогреется до +23 градусов. Осадков не предполагают.
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