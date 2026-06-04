Прогноз на неделю с 5 по 11 июня в Киеве свидетельствует о преимущественно облачной погоде, периодических дождях и постепенном повышении температуры воздуха.

Прогноз погоды на неделю с 5 по 11 июня в Киеве подразумевает неустойчивые условия с частыми осадками и краткими прояснениями, сообщает Politeka.

5 июня температура воздуха днем ​​поднимется до +24 градусов. Ночью и утром колонки термометров покажут около +14 градусов. В дневные часы возможен мелкий дождь, который завершится еще к вечеру.

Прогноз погоды на неделю с 5 по 11 июня в Киеве предоставили на официальном сайте Украинского гидрометеорологического центра .

6 июня в городе станет еще теплее. Воздух днем ​​прогреется до +25 градусов. На протяжении всего дня небо будет оставаться облаками. Большая вероятность осадков прогнозируется в вечернее время.

7 июня ситуация в столице усугубится. Синоптики прогнозируют сильный дождь на протяжении почти всех суток. Температура при этом существенно снизится. Днем воздух прогреется только до +19 градусов.

Похожая ситуация ожидается и 8 июня. Небольшой дождь будет продолжаться с утренних часов и почти до вечера. Температура воздуха днем ​​будет около +21 градуса.

Прогноз погоды на неделю с 5 по 11 июня в Киеве показывает, что 9 июня температура воздуха днем ​​снова поднимется до +25 градусов. В дневные часы прогнозируется мелкий дождь.

10 июня во второй половине дня синоптики прогнозируют дождь, который продлится до вечера. Температура воздуха будет оставаться комфортной и достигнет +25 градусов днем. Влажность воздуха вечером снова повысится.

11 июня в ночные часы температура составит около +16 градусов, а днем ​​воздух прогреется до +23 градусов. Осадков не предполагают.

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